Acuchillan a detective del Sheriff en Santa Clarita; hay un arrestado

Se espera que sobreviva las heridas

Un detective del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles fue transportado de emergencia al hospital tras ser acuchillado en un restaurante de comida rápida en Canyon County, donde las autoridades desplegaron un enorme perímetro policial y se reporta que hay un arrestado.

El detective ha sido parte del Sheriff por 26 años y fue llevado al hospital Henry Mayo Newhall. No se ha revelado su nombre, ni su condición.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:00 a.m. cuando el detective entró al baño de un restaurante Jack in the Box ubicado en el 18955 Soledad Canyon Road. Al salir, el sospechoso se le acercó y le preguntó si era parte del Sheriff , a lo que este contestó afirmativamente. Fue cuando lo acuchilló en el pecho. Se espera que sobreviva a las heridas.

De hecho, el detectivo pudo caminar hasta su auto y llamar por radio pidiendo ayuda.

El sospechoso huyó del lugar y se atrincheró en una residencia cerca del lugar en la zona de la Calle Nearbrook y la Avenida Altamere.

El equipo de tácticas especiales (SWAT) del Sheriff fue llamado al lugar.

El hombre identificado como Donald Chinchilla de 21 años fue detenido poco después del mediodía con la ayuda de un perro policía que lo atrapó en el patrio trasero de una vivienda.

El hombre fue llevado al hospital con algunas heridas menores sufridas en el altercado con el can.

De acuerdo con el Sheriff, ellos ya han tenido contacto con Chinchilla en el pasado; la última vez el sábado pasado, aunque no se revelaron detalles de estas interacciones.

Lo que sí se sabe es que ahora enfrentará cargos de intento de homicidio de un agente del orden y posiblemente otros por huir y atrincherarse en el lugar