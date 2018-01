Enfermeras acusan a Stan Lee de acoso sexual

Tom Lallas, abogado de Lee, dijo que las acusaciones son falsas

Stan Lee, cocreador de personajes como Iron Man y Spider-Man, fue acusado de acoso sexual por enfermeras que lo cuidaron en su residencia de California.

“Parece que no le importa lo que la gente opine sobre él, ya perdió su filtro. Ha habido varias enfermeras jóvenes que llegan a su casa en West Hollywood y las ha acosado sexualmente. Le parece divertido. Camina desnudo y es vulgar hacia las mujeres, les pide sexo oral en el baño y quiere que lo masturben“, dijo una fuente a Daily Mail.

Lee, de 95 años, también ha sido denunciado por toqueteo.

Según informó la publicación, el creativo se encuentra en una disputa con la compañía que le proveía servicio de enfermería hasta finales del año pasado.

Sin embargo, aún no se ha tramitado una demanda en contra del escritor de cómics ni se ha denunciado su presunta conducta ante la Policía.

“El señor Lee ha recibido exigencias para pagar dinero y amenazas de que, si no lo hace, la acusadora irá con los medios. El señor Lee no será extorsionado ni chantajeado, y no pagará dinero a nadie porque no ha hecho absolutamente nada malo“, afirmó en un comunicado.