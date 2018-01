América quería a préstamo a Raúl Jiménez pero Benfica dijo ¡NO!

Los argumentos de las 'Aguilas' lusas fueron contundentes para no dejar volar al mexicano a los cielos de su país

El América sigue buscando un refuerzo para el Clausura 2018 y qué mejor que alguien de casa.

En entrevista con Marca Claro, Raúl Jiménez, atacante del Benfica, señaló que la directiva azulcrema, por conducto de Santiago Baños, le ofreció venir a las Águilas para este torneo de cara al Mundial de Rusia 2018.

“Hubo un acercamiento con América. Baños me estuvo hablando, a ver en qué acaba. Sería a préstamo para seis meses. Más que nada para jugar de cara al Mundial. Es un trabajo entre el América y el Benfica“.

“Tengo dos años y medio en el Benfica, llegué en agosto del 2015. Ha sido una temporada difícil entre una lesión y que no he tenido los minutos que yo quiero. Espero que este año sea mejor y voy a luchar para conseguirlo.

“Yo tengo grandes sueños que cumplir y formarme un nombre y me quiero quedar. He marcado goles importantes y eso me ha llevado a conseguir el cariño de la gente“, comentó Jiménez.

Además de Andrés Ibargüen y Jérémy Ménez, el América buscó a Luuk de Jong, aunque éste decidió seguir en el PSV.

No obstante los esfuerzos del cuadro azulcrema, las Águilas lusas se negaron en redondo a la posibilidad de dejar salir a Jiménez con rumbo a su país. Jonatan Peña en el periódico Record así lo explicó: “Simplemente recibieron (en el América) una respuesta negativa y señalaron (los del Benfica) que el ariete mexicano no salía del equipo cedido en este mercado invernal, matando cualquier ilusión o arreglo. Sólo lo haría con una buena oferta en condición de venta”.