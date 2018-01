Así reaccionó Messi al ver a Eric Abidal enfermo de cáncer

El exfutbolista francés revela en entrevista lo que le dijo el argentino cuando envió un video para motivar a sus compañeros del Barcelona

El exfutbolista francés Eric Abidal reveló en entrevista la reacción de Lionel Messi, cuando el entonces defensa central del Barcelona le enviaba videos durante el tiempo en el que estuvo batallando para combatir el cáncer de hígado.

De acuerdo con Abidal, Messi, quien llegó a ser su compañero en el Barcelona, le pidió que ya no le mandara más videos,m porque no soportaba verlo tan enfermo.

“Algunos me vieron como un vegetal. Una vez, hice un video para los jugadores, había un partido y quería darles aliento. Lo que me dijo Messi cuando les mandé los videos fue: ‘No tendrías que habernos mandado eso, nos hizo mal’. Yo me veía bien. Pero ellos me dijeron que parecía muerto en vida. Los destruyó”, relató el exjugador galo, durante una entrevista con el exfutbolista Oliver Dacourt para el Canal + de Francia.

Eric Abidal jugó con el conjunto blaugrana entre 2007 y 2013, sin embargo, en 2011 tuvo que retirarse un tiempo de las canchas, tras detectársele cáncer de hígado.

“Es un dolor que tendré grabado de por vida. Era insoportable y cuando digo insoportable es que era como un volcán. Era como un cuchillo abierto. Cuando vino a verme el doctor a decirme que lo sentía y que debía operar de nuevo, yo me alegré. Era un sufrimiento que no le deseo a nadie”, compartió Abidal, quien dejó definitivamente el fútbol en 2014.