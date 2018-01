Esto dijo Eric del Castillo de las fotos íntimas de su hija Kate

El actor siempre ha demostrado su apoyado a Kate

Eric del Castillo apoya a su hija Kate en todo momento, sobre todo cuando está envuelta en algún escándalo, como el de las fotos eróticas que le hackearon.

“Claro que se veía guapa, si yo la hice. (Sus hijas) Son personajes públicos y están expuestas a que opinen de ellas lo que quieran.

“Ya se puso a investigar, nosotros estamos enterados de todo, pero no queremos decir nada, no queremos meternos en este problema, para no buscarnos más problemas, en boca cerrada no entran moscas”, dijo.

El actor aseguró que él y su esposa Kate Trillo apoyan a su hija menor en cualquier situación.

“Afortunadamente existe el What’s app y siempre nos estamos mandando mensajes. Nosotros somos al estilo mexicano, tenemos un profundo respeto por la familia“.

POR: Elizabeth García