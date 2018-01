Michelle Williams recibe menos sueldo que Mark Wahlberg

Por hacer lo mismo, el modelo recibió una recompensa substancialmente mayor al de la actriz

Hollywood celebró la decisión del cineasta Ridley Scott de volver a filmar la cinta “All the Money in the World”, semanas antes de su lanzamiento, para reemplazar las escenas en las que aparecía el actor Kevin Spacey, acusado de violación, el cual fue sustituido por Christopher Plummer.

Sin embargo, de acuerdo con el diario The Washington Post, hubo una gran diferencia en la cantidad de dinero que se les pagó a los protagonistas de la producción, Mark Wahlberg y Michelle Williams, por la filmación extra de 10 días.

Según un artículo publicado por el rotativo, Wahlberg negocio que le pagaran $2 millones de dólares por el nuevo rodaje, que tuvo lugar en Roma, a fines de noviembre, mientras que Williams, a pesar a ser la estrella de la película y recibir su quinta nominación a los Globos de Oro por el filme, ella ganó sólo $80 dólares por día (800 en total), lo que equivale al 0.04 por ciento de lo que obtuvo su coprotagonista masculino.

El Post afirma que Williams estaba consciente de la diferencia de honorarios, al igual que sus agentes, ya que también representan a Wahlberg y a Scott, pero no hicieron nada para renegociar el salario, lo que, de acuerdo con el Daily Mail, sólo prueba que en Hollywood sigue existiendo injusticia en los sueldos que reciben las mujeres en comparación con los hombres.

Melissa Silverstein, fundadora de la organización Women and Hollywood, fue la primera en condenar el hecho el lunes, en su cuenta oficial de Twitter.

“Un día después de mostrar el poder femenino en los Globos de Oro, supe que había una gran brecha salarial entre Michelle Williams y Mark Wahlberg para el relanzamiento de ‘All the Money in the World’. ¿Pensaban que ésto no saldría a la luz? Es inaceptable #SeAcabaronEsosTiempos”, escribió.

En diciembre, Williams declaró en varias entrevistas, durante la promoción de la película, que había aceptado trabajar gratis en el nuevo rodaje de escenas porque se sentía bien de adoptar una postura proactiva ante las acusaciones de abuso contra Spacey, y de ayudar a Scott a salvar la película.

También hizo hincapié en el hecho de que renunciar a sus vacaciones (el nuevo rodaje se realizó en las fechas de Acción de Gracias) y trabajar sin paga eran dos sacrificios que estaba feliz de hacer, dada la situación.

Sin embargo, no está claro si al momento de dar esas entrevistas la actriz creía que Wahlberg también estaba trabajando gratis, o ya estaba al tanto de la suma que recibió.

Los representantes de Williams, Wahlberg y Scott no respondieron ayer a las solicitudes de comentarios hechas por el Daily Mail, destacó el tabloide.