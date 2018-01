Tu identificación de California ya no servirá para tomar vuelos dentro del país

En el 2018 el DMV de California emitirá licencias de manejar o tarjetas de identidad que cumplan con los requisitos de la Ley REAL ID

Si planeas volar dentro de Estados Unidos, vas a necesitar algo más que tu licencia o identificación de California. Ahora deberás llevar tu pasaporte.

El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) dice que empezará a ofrecer a sus clientes la opción de solicitar una licencia de manejar o tarjeta de identidad que cumpla con los requisitos de la Ley federal REAL ID a partir del 22 de enero de 2018 en las oficinas del DMV por todo el estado. Los californianos tendrán la opción de escoger una tarjeta REAL ID o una que no cumple los requisitos federales.

El Congreso aprobó la ley federal REAL ID en 2005 como resultado de los ataques terroristas del 9/11. Bajo la Ley REAL ID, todos los estados deben cumplir con los requisitos establecidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para las licencias de manejar y tarjetas de identidad para que éstas sean aceptadas para usos federales tales como abordar un vuelo doméstico, visitar una base militar o ciertas instalaciones federales, para el 1º de octubre de 2020.

La licencia de manejar o tarjeta de identidad que cumpla con la ley federal es opcional. Se puede utilizar un pasaporte de Estados Unidos vigente o una tarjeta de pasaporte de EEUU, identificación militar u otra identificación aprobada por el gobierno federal, para abordar un vuelo nacional o entrar a ciertos edificios federales. Si una persona tiene otra identificación aprobada por el gobierno federal, no planea volar o visitar una base militar o ciertos edificios federales, no necesita una licencia de manejar o tarjeta de identidad que cumpla con la ley REAL ID y tendrá la opción de solicitar una licencia de manejar o tarjeta de identidad que no cumple con la ley federal.

Las licencias de manejar y tarjetas de identidad vigentes de California seguirán siendo aceptadas por TSA para abordar un vuelo nacional y por agentes federales para entrar a ciertas instalaciones federales hasta el 1º de octubre de 2020. Después de esa fecha, se requerirá una tarjeta REAL ID u otra identificación aceptada por el gobierno federal.

“El DMV quiere asegurar que nuestros clientes estén informados de las opciones a partir de enero de 2018”, dijo la directora del DMV Jean Shiomoto. “Si elige solicitar una tarjeta REAL ID, considere esperar hasta la fecha de renovación, si es posible. Siempre sugerimos a nuestros clientes que hagan una cita para visitar a nuestras oficinas.

Para solicitar una tarjeta REAL ID se requiere visitar una oficina del DMV. Los solicitantes deben hacer una cita y tener los siguientes documentos:

Comprobante de identidad: tal como una copia certificada de un acta de nacimiento de Estados Unidos, un pasaporte vigente de EEUU, un documento de autorización de empleo, tarjeta de residente permanente o pasaporte extranjero con un formulario I-94 válido.

Comprobante de tu número de Seguro Social: tal como tu tarjeta de Seguro Social, formulario

W-2, talón de sueldo con el número de Seguro Social completo.

W-2, talón de sueldo con el número de Seguro Social completo. Comprobante de domicilio en California: tal como contrato de renta, recibo de hipoteca, recibo de servicios públicos, documentos médicos, de empleo o de la escuela.

Documentos de cambio de nombre: si tu nombre en el documento de identidad es diferente al que proporcionaste en la solicitud, quizá se necesiten documentos de cambio de nombre tales como certificado de matrimonio, documento de disolución de matrimonio u otro documento de la corte.

Las personas no tienen que visitar una oficina del DMV inmediatamente para solicitar una tarjeta REAL ID. Pueden usar una licencia de manejar o tarjeta de identidad válida de California para fines federales hasta el 1º de octubre de 2020. Los clientes también pueden usar un pasaporte, identificación militar, u otra forma de identificación aprobada por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) en lugar de una licencia de manejar aprobada por el gobierno federal.