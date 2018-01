Video: Filtran fotos íntimas del actor Aldo Guerra

El hijo del primer actor Rogelio Guerra ya reaccionó ante los hechos

Aldo Guerra, hijo del actor Rogelio Guerra, lamenta ser otra figura vulnerada en su intimidad.

Luego de una mala decisión, el joven aprendió, a la mala, que las imágenes privadas pueden causar escándalos cuando salen a la luz por terceras personas.

“Es un poco incómodo, pero ya sabemos cómo es esto. Ahorita vivimos un mundo donde el sexo ya se mueve por nuestros aparatos celulares. Pues sí, cometí el errorcillo de mandar algo que no debía, al final era mi privacidad, alguien decidió que podía lucrar, ojalá lo haya hecho, si no, nada más fue con ganas de joder… y qué triste”, afirmó el actor, quien aparecerá en la telenovela ‘Tenías que ser tú‘, que ya arrancó grabaciones.

Aunque no se hicieron tan virales sus fotografías, Guerra ya toma más precauciones a la hora de compartir su intimidad, esto debido a que no quiere volver a experimentar un mal sabor de boca al saber que muchos ya lo conocen tal y como Dios lo trajo al mundo.

“Aprendí mi lección, una gran lección. Creo que no vale andar repartiendo mi intimidad, creo que esa es la lección que me llevo. En las redes sociales no me han arrobado tanto o no he visto tanto movimiento, espero que así se quede, prefiero que se fijen más en la chamba, que eso es lo que sí les quiero enseñar”, destacó.

Actualmente, el actor toma con humor esta experiencia.

Tras un trago amargo, Guerra mantiene su mentalidad en el trabajo y en la salud de su padre.

“La parte médica dice que mi papá está muy sano, muy bien cuidado, están en rango todos sus exámenes, sólo queda esperar y apoyar”, sostuvo el actor.

“Yo envié esas fotos (no especificó a quien), pero cuando le conté a mi mamá, ella murió de risa, me dijo que era un idiota, pues sí, lo sé, perdón“, dijo el actor.

