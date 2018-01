Zlatan Ibrahimovic sufre racismo en Suecia

El delantero del Manchester United asegura que lo atacan por su apellido

El atacante Zlatan Ibrahimovic lamentó que, pese a su calidad, sufra racismo en Suecia, donde los medios lo atacan porque su apellido no sea Anderson o Svensson.

“En Suecia hay un racismo latente y los medios, en lugar de defenderme, me atacan porque no aceptan que me llame Ibrahimovic. Si otro jugador cometiese los errores que yo cometo, lo defenderían. Pero si los cometo yo no lo hacen, porque no me llamo Andersson o Svensson.

“Es un tema de racismo, tal vez inconsciente, pero siempre racismo. Existe, estoy seguro al 100 por ciento. Si no, me habrían defendido incluso si hubiera asaltado un banco”, señaló el delantero del Manchester United a Canal+.

Zlatan todavía no se ha pronunciado sobre regresar a la Selección Sueca, misma que enfrentará a México en el Grupo F de Rusia 2018.

“Lo que yo hice por el futbol sueco no lo hizo nadie más. El Balón de Oro sueco ha sido ganado dos veces por los mejores. ¿Cuántos tengo? Once. Soy el mejor que hay en Suecia”.