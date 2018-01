FOTOS Y VIDEOS: La hija de Alejandra Guzmán te enseña cómo trabaja su trasero

Booty 🔥 Burn Queen style 👸🏼 #queenfridag #liftlikeaqueen ENGLISH Exercise 1: Banded Side Abduction Squat Targets: glutes, quads, abductors Sets: 2 (each side) Distance: 100m Exercise 2: Slide Reverse Lunge Targets: glutes, hams, quads Sets: 3 Reps: 12 (each leg) Exercise 3: Banded Bar Deadlifts Targets: glutes, hams, quads Sets: 4 Reps: 15 ESPAÑOL Ejercicio 1: Sentadillas Laterales con Banda Músculos trabajados: glúteos y piernas Series: 2 (para cada lado) Distancia: 100m Ejercicio 2: Desplante Deslizado con Mancuerna Músculos trabajados: glúteos y piernas Series: 3 Repeticiones: 12 (cada lado) Ejercicio 3: Peso Muerto con Banda Músculos trabajados: glúteos y piernas Series: 4 Repeticiones: 15

A post shared by ғrιda ѕoғιa gυzмan 👑 (@queenfridag) on Jan 10, 2018 at 10:50am PST