Ellos son los políticos mexicanos con más seguidores falsos en Twitter

En las redes sociales mexicanas, tener más y más seguidores es sinónimo de poder, por ello los políticos no paran en acumularlos, ya sea por las buenas o las malas.

Por lo general, los políticos más importantes de México tienen contratos con empresas de marketing que les hacen el trabajo, tanto de manejar sus cuentas, como de crear miles de perfiles que les siguen, comentan y aplauden. Un acto total de egolatría.

Esta semana el sitio BuzzFeed en Español generó una nota en la que enumera a los políticos que más seguidores “falsos” poseen, esto basado en los datos que arroja la herramienta Twitter Audit.

Cabe destacar que la misma página afirma que la herramienta independiente de Twitter tiene un “método de análisis es tomar una muestra de 5 mil o más seguidores de cada cuenta para hacer un estimado de cuantos seguidores son verdaderos o falsos (que incluyen cuentas inactivas). Es decir, no es del todo exacta sino que hace un cálculo.”

Advertencia: Desde aquí señalamos que es imposible saber cuáles cuentas son realmente falsas por medios tecnológicos, pues una cuenta activa no es necesariamente verdadera, debido a que agencias pueden utilizar herramientas para mantener “con vida” cuentas al por mayor, de la miasma manera, una cuenta inactiva no siempre es falsa, pues podría ser de una persona real que hace tiempo no la utiliza.

Una vez advertido esto, aquí está el conteo:

1- Miguel Ángel Osorio Chong: 43% de seguidores reales.