Latinos más inseguros luego de Trump

El 72% de los hispanos siente que desde la elección presidencial, los blancos son más discriminatorios hacia su comunidad

Gonzalo Hernández, quien ha trabajado como jornalero por casi dos décadas en Los Ángeles, contó que ha tenido sus altas y bajas con las personas que lo contratan.

“Casi siempre la misma gente que viene [a la tienda] nos dice que nos esperemos para que nos lleven a trabajar… Aunque en ocasiones algunas personas llegan nada más a ofender a uno”, dijo este hombre, quien usualmente se coloca afuera del Home Depot, sobre el bulevar Wilshire y la avenida Union, en el centro de de la ciudad.

“Y cuando uno llama a la policía a veces vienen como a las dos horas. Duran bastante y a la gente que [nos] hace daño no les hacen nada”, dijo Hernández, de origen guatemalteco.

Los incidentes con insultos de discriminación han tenido más eco en medios y redes sociales desde que el republicano Donald Trump empezó su campaña electoral hasta hoy, en la presidencia.

A inicios de enero de 2017, la supervisora del condado de Los Ángeles Hilda Solís contó el caso de una mujer que caminaba con una carriola en Azuza cuando de pronto alguien le lanzó un vaso con refresco solo por ser latina.

Dos meses después, las autoridades de Long Beach buscaban ayuda de la comunidad para dar con el responsable de pintar con spray la palabra “illegal” sobre una van —propiedad de un hombre de ascendencia mexicana.

Tras la victoria de Trump, Telemundo dio a conocer que la emisora latina La Raza 97.9, ubicada en Los Ángeles, fue blanco de ataques y mensajes racistas.

Un día, el logo de la estación amaneció roto y luego en el edificio apareció un grafiti con la frase white power (poder blanco).

El locutor Terry Cortés, conocido como ‘El Terrible’, dijo al medio que también recibió una postal con el mensaje: “un día sin latinos ilegales sería un gran día para los americanos”.

Pero los actos contra los latinos también han llegado a tocar hasta a los famosos.

En abril del año pasado Angélica Vale, una de las actrices más queridas por la comunidad, contó para People en Español que sufrió un incidente de discriminación en el aeropuerto de Los Ángeles mientras intentaba tomar un vuelo a Miami.

Debido a constantes viajes de trabajo, la compañía aérea le regaló un boleto en primera clase; por ello, podía abordar antes que los demás pasajeros.

“Entonces voy pasando y hay una pareja de viejitos americanos que se me queda viendo y me dicen: ‘Y ¿usted está en primera clase?’. Les digo ‘sí’ y digo aparte porque mi compañía lo paga no por mí… Y no me dejaron pasar nunca”, dijo Vale, de 41 años.

La actriz contó para el medio que tuvo que esperar a que una trabajadora de la aerolínea se acercara y aclarara la situación. “La señora estaba muy enojada de que yo abordara antes que ella”, recordó.

Y así una lista larga de casos continúa.

En cifras

Estas situaciones se reflejan en una encuesta que se llevó a cabo a nivel nacional la cual reveló que un 57% de latinos dijeron sentirse menos seguros desde que Trump llegó a la presidencia y el 66% de las mujeres latinas encuestadas señalaron sentirse menos seguras desde que Trump tomó el mando.

Por su parte, un 72% de los latinos manifestaron sentir que desde la elección de noviembre de 2016, los blancos se han vuelto más discriminatorios y molestos hacia los latinos, según indica la encuesta de Latino Justice, PRLDEF, una entidad que documenta los sondeos a nivel nacional sobre la comunidad latina, además de sus opiniones sobre el sistema judicial.

La encuesta también encontró que los latinos prefieren más programas de rehabilitación, tratamiento de drogas y salud mental en lugar de mayores fondos para la policía o inversión en prisiones.

Están a favor de tener menos encarcelamiento por ofensas no violentas y de devolver el voto a las personas que han pagado sus deudas a la sociedad.

“Los latinos en Estados Unidos están muy preocupados por su seguridad pública tanto a manos de la policía como de sus vecinos”, dijo Juan Cartagena, presidente de LatinoJustice PRLDEF (el Fondo Puertorriqueño de Defensa y Educación Legal), una organización de derechos civiles que tiene como objetivo cambiar las prácticas discriminatorias a través del litigio.

“[Los latinos] Están convencidos de que estarán sujetos a la fuerza letal ilegal por parte de la policía en comparación con los blancos, creen que la policía local los trata de forma similar a como se trata a los afroamericanos y rechazan el uso de perfiles raciales por parte de las fuerzas del orden”, añadió Cartagena.

“Esta encuesta única destaca el apoyo abrumador de los latinos para aumentar el financiamiento de los servicios de rehabilitación y salud mental para reducir la delincuencia”, dijo el Dr. Edward Vargas, analista senior de Latino Decisions.

Dicha idea coincidió con otro jornalero que trabaja sobre el bulevar Wilshire, quien prefirió mantenerse en el anonimato. Señaló que otro de los problemas es que muchos de sus compañeros necesitan ayuda mental.

“Aquí hay muchas personas que no están bien…Sufrimos de ansiedad y depresión”, dijo el hombre