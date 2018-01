Aziz Ansari, ganador de un Globo de Oro, ¡acusado de acoso sexual!

Supuestamente el comediante, habría agredido sexualmente a una mujer el año pasado

Aziz Ansari fue señalado como acosador sexual por una mujer, que mantiene el anonimato, con quien tuvo una cita el año pasado.

Según explicó la mujer, el actor no paraba de besarla y tocarla aunque ella le pidió que fuera más despacio, publicó TMZ.

La presunta víctima también explicó que Ansari le metió los dedos en la boca, a pesar de que ella le pedía que se detuviera.

Dijo que en un momento dado, el actor entendió que ella estaba incómoda, pero que continuó.

La mujer compartió que, a través de un mensaje de texto al día siguiente, le explicó a Ansari sus sentimientos.

“Tal vez anoche fue divertido para ti, pero no para mí. Cuando regresamos a tu casa ignoraste mis mensajes claros, mis señas no verbales; continuaste con tus avances. Tuviste que haber notado mi incomodidad“, le expresó la mujer.

Agregó que tomó el coraje para acusarlo después de ver el pin de Time’s Up en la solapa de Ansari durante los Globos de Oro, en los cuales él ganó el galardón a Mejor Actor en Serie de Comedia o Musical por Master of None.