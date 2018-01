Poncho de Anda habla de su regreso a Univision y nos adelanta ‘Gran Sorpresa’

"Son programas muy emotivos, incluso a partir de mí, ha transformado mi vida, creo que va a tocar los corazones, el alma de las personas que se den la oportunidad de verla"

Después de haber sido varios años presentador de ‘Despierta América’, Poncho de Anda regresa a Univision para conducir un reality lleno de emociones y que promete ir directo al corazón ‘Gran Sorpresa’.

La cadena se unió a Carnival Cruise, para a través de un viaje en uno de sus cruceros contar una historia de reencuentro. Arriba de sus espectaculares barcos familias se verán después de muchos años separados, habrá reconciliaciones y un homenaje no solo a la familia, sino también a la mujer como eje de las mismas.

En exclusiva hablamos con Poncho de Anda, quien no solo nos dio un adelanto de lo que veremos esta noche a las 8/7 PM Centro por Univision, sino también nos habla de su experiencia después de haber vivido separado de su familia durante 3 años, y lo que significa para él volver a la casa donde vivió tantos momentos de felicidad y donde también se fue de una manera no esperada.

Pregunta: ¿Qué veremos esta noche en ‘Gran Sorpresa’?

Poncho de Anda: Es un programa de reality donde vamos a sorprender a familias hispanas, y la sorpresa más grande es el mensaje que es la importancia de la familia, y la capacidad de poder reunificar personas que han sido separadas por muchos años, por diferentes circunstancias, que pueden ir desde la salud hasta las relaciones que han existido entre esos familiares, cuestiones migratorias. Dependen de cada historia, evidentemente cambia el ángulo de cada uno de los capítulos. Pero lo más importante es la unidad familiar como eje. Son programas muy emotivos, incluso a partir de mí, ha transformado mi vida, creo que va a tocar los corazones, el alma de las personas que se den la oportunidad de verla.

P: ¿Cómo te sientes de volver a Univision?

PDA: Feliz, regreso a casa y con un proyecto que siempre hubiera querido hacer, con un impacto tan positivo que me representa mucho. Regreso a Estados Unidos después de haber estado 3 años en México y regreso al horario estelar.

P: Es la segunda vez que te vemos en este tipo de show-relity donde tocas fibras humanas, corazones y el dolor de la gente, ¿por qué crees que te convocan para este tipo de shows?

PDA: Llego mucho más maduro, uno aprende de los aciertos y los errores, llego con mayor fortaleza espiritual y profesional, y eso me da la capacidad de tener una visión más amplia que uno como comunicador puede tener. Soy una persona sensible, me gusta el contacto humano… Adrián Santucho (Vicepresidente Ejecutivo de Univision), que fue quien pensó para mi este proyecto, cuando me contactó, me dijo: “Tengo el proyecto perfecto para ti. Este programa está hecho para ti y espero que lo quieras hacer”… No tuve que pensarlo mucho, es un programa que transforma vidas, que impacta en muchas formas, empodera al inmigrante, la importancia de la mujer como eje de un hogar, sobre todo en un momento donde el tema del respeto a la mujer está muy sensible, nos demuestra que sí puede existir el entretenimiento sano.

P: ¿Cómo te cambió a ti hacer este tipo de programas?

PDA: Yo viví la separación familiar por 3 años, por opción personal, y fui y regresé todos los fines de semana durante ese tiempo para ver a mi familia… Me ayudó a entender de forma personal que al final lo que vale más que nada en esta vida es la familia, y ese programa me reafirmó esa acción que he ido construyendo. Entorno a la familia debe girar todo y no al revés, y este programa me ha demostrado que no soy el único y en eso estoy convencido de que se van a sentir identificados. Personas que ni se han visto por décadas, que tú eres el responsable junto a una gran producción, el mensajero que les entrega ese regalo de vida, de poder ver a un hermano que no veía hace 25 años, esposo que no se veía porque un familia tuvo cáncer y le tocó viajar y no pudo regresar por papeles, este tipo de historias que me toca compartir y vivir, ha logrado un impacto.

P: Después de la experiencia que viviste separado de tu familia por 3 años, ¿lo volverías a hacer?

PDA: No me arrepiento de haberlo hecho pero no creo que lo haría de nuevo, si hoy me volvieran a buscar para hacer un proyecto y separarme de mi familia, no lo haría, hablaría con ellos de si nos movemos todos o nos quedamos como estamos, pero yo no podría volver a separarme de mi familia, sufrí mucho. La soledad es fuerte, llegar de nuevo a tu casa con las paredes vacías es muy complicado, porque se extraña mucho a la familia, por más que hablábamos todos los días se sufre, sufren ellos y sufro yo.

P: ¿Por qué la gente tiene que ver ‘Gran Sorpresa’?

PDA: La gente tiene que verla para entender que por encima de cualquier elección que nosotros hacemos en la vida, y sin importar el camino ya sea, una enfermedad, un trabajo, un sueño, al final del camino lo que nos va a mantener de pie, va a ser el mensaje de la familia, estar con las personas que más nos importa, y a las que más les importamos y alrededor de eso van a poder disfrutar de un programa espectacular, de paisajes increíbles que los va a llevar a diferentes partes del mundo de que si no hemos conocido los van palpar de una forma diferente.