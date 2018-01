LEGAL: Cal/OSHA emite sanciones tras un ataque de abejas que mató a un trabajador de árboles

El hecho ocurrió el año pasado en Thermal, una ciudad del condado de Riverside

Cal/OSHA sancionó a la empresa Hadley Date Gardens Inc. de la ciudad Thermal por violaciones serias de la seguridad y salud en el lugar de trabajo después de que un enjambre de abejas picó y mató a un trabajador de árboles. El incidente sirve para recordar que los empleadores deben proteger a los trabajadores de árboles contra estos tipos de peligros.

El 3 de julio de 2017, un trabajador de árboles estaba rociando con agua la fruta de una palma de dátiles desde la canastilla elevada de un equipo de irrigación cuando un nido de abejas fue perturbado. Las abejas picaron repetidamente al trabajador, que padeció un shock anafiláctico y murió en el lugar.

“Los peligros reconocidos en el lugar de trabajo para los trabajadores de árboles incluyen la exposición a abejas y otros insectos dañinos”, dijo Juliann Sum, la directora de Cal/OSHA. “Los empleadores tienen que identificar y evaluar los peligros en el lugar de trabajo, y proveer el equipo protector personal apropiado y capacitación eficaz a sus trabajadores”.

Cal/OSHA emitió cuatro sanciones por un total de $41,310 dólares en penalidades propuestas por infracciones de la seguridad y salud en el lugar del trabajo, dos de las cuales fueron clasificadas como graves relacionadas con un accidente. Hadley Date Gardens, Inc. no había evaluado el sitio de trabajo para la exposición peligrosa a abejas u otros insectos, y no había establecido protocolos adecuados de seguridad, los cuales incluyen el suministro del equipo protector personal apropiado y la capacitación que podían haber evitado este incidente.

Las normas sobre seguridad para el trabajo de árboles de Cal/OSHA mencionan específicamente las picaduras de abejas como un peligro con consecuencias potencialmente fatales que los empleadores deben conocer.

La División de Seguridad y Salud Ocupacional de California, o Cal/OSHA, es la división dentro del Departamento de Relaciones Industriales (DIR) que ayuda a proteger a los trabajadores de California contra los peligros de la seguridad y salud en casi todos los lugares de trabajo.

