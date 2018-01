Dispensario de marihuana abre sus puertas en Maywood

Antes de abrir, el lugar ya contaba con una larga fila de ansiosos clientes

No era Black Friday ni tampoco había ventas de liquidación pero el martes desde muy temprano docenas de personas llegaron hasta la pequeña ciudad de Maywood, al sureste de Los Ángeles, para esperar en una larga línea por la apertura de Cookies Los Angeles, un dispensario de marihuana.

“Yo fumo marihuana y es bueno que tengan esta tienda abierta aquí para no ir y gastar tiempo y gas en otros lugares”, dijo Eduardo Martínez, uno de los primeros clientes en entrar al dispensario.

El residente del área, explicó que él gasta cerca de 70 dólares en el cannabis que le dura alrededor de una semana.

“Con la legalización está bien y está mal”, dijo Martínez. “Está bien para los que fumamos lo podamos hacer legalmente y está mal porque subieron mucho los precios”, reveló.

Otro de los primeros clientes fue Víctor Domínguez quien llegó desde Norwalk para comprar marihuana medicinal.

“Me gusta que éste aquí [en Maywood] porque está más cerca y tienen más sabores que otros lugares”, dijo Domínguez. “Yo fumo marihuana para el dolor de espalda… No me gusta comestible porque no sirve”, aseveró.

Cookies Los Angeles es el primer dispensario de cannabis en Maywood operando de manera legal gracias a la aprobación de la Proposición 64, la cual legalizó la marihuana recreacional en California.

Daniel Dvorsky, codueño del dispensario, dijo que les tomó unos tres años para llegar a un acuerdo con la ciudad de Maywood. Pero al final del día la ciudad va a salir beneficiada.

Se espera que con el 6% que Cookies Los Angeles aporte a la ciudad de Maywood por medio de impuestos se llegue a obtener “aproximadamente un millón de dólares o más al año”, dijo Dvorsky.

“Son muy buenas personas, progresistas y el esfuerzo valió la pena”, señaló Dvorsky.

Ayuntamiento de Maywood los apoya

El alcalde de Maywood, Ramón Medina, quien estuvo presente en la apertura oficial de Cookies Los Angeles dijo que el ayuntamiento de la ciudad como representante tuvo que ver que le convenía más a la ciudad.

“Maywood es una comunidad de bajos recursos y nosotros vimos una oportunidad para traer empleos y dinero que nos puede ayudar para mejorar la condición de vida de nuestros residentes”, dijo Medina.

El alcalde dijo que en su experiencia ha notado que los residentes de Maywood están en gran parte a favor del cannabis.

“Los residentes votaron a favor de la medida y estoy confiado de que ellos entienden la necesidad de tener un negocio como este”, reveló Medina.

“En Maywood un 52% de los votantes apoyó la Proposición 64”, según indicó el edil.

Edwin Movagharian, también codueño del establecimiento, dijo que esperan contratar de 60 a 80 empleados, de los cuales consideran que varios serán residentes del área.

Manuel de León no consume marihuana pero dijo que no le molesta que se establezca el negocio en Maywood. “Yo lo veo bien porque así se educarían las personas acerca de la marihuana”, dijo de León.

Cookies Los Angeles ya cuenta con su licencia de marihuana medicinal y recreacional. También es el primer dispensario en obtener una licencia de micro-negocio en el condado de Los Ángeles puesto que ellos crean el producto “desde la semilla hasta la venta”.

“Se estima que en total llegarán a tener unos 800 productos”, dijo Movagharian.

Las personas interesadas en comprar marihuana recreacional deben llevar una identificación valida que demuestre que son mayores de 21 años. Cookies esta localizado en la cuadra 5818 Maywood Ave, Maywood, CA 90270. Su horario de atención es de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.