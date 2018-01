VIDEO: Abusaron de esta actriz cuando tenía 12 años de edad

Esta celebridad participó en series como "Buffy, la cazavampiros" y "Dollhouse"

Una voz más se alza por los abusos en Hollywood y señala a la meca del cine como una industria que descuida a los niños que trabajan en ella. Eliza Dushku , actriz conocida por su participación en series como “Buffy, la cazavampiros” y “Dollhouse”, contó este fin de semana su calvario al dar sus primeros pasos en la actuación. “Cuando tenía 12 años, mientras filmaba ‘Mentiras Verdaderas’, fui abusada sexualmente por Joel Kramer, uno de los principales coordinadores de dobles de Hollywood“, escribió en su cuenta de Facebook.

Por ese entonces, en 1993, Dushku interpretaba a Dana, la hija de Arnold Schwarzenegger y Jamie Lee Curtis, matrimonio en la ficción de James Cameron. Fue entonces cuando Kramer, de 36 años, conoció a Dushku y se hizo amigo de sus padres. Luego de meses de amistad y trabajar la confianza con los dos adultos, el coordinador de dobles les propuso llevar a la niña a la piscina del hotel donde él trabajaba, en Miami.

“Recuerdo cómo desapareció en el baño y salió desnudo, sin nada más que una diminuta toalla de mano (…). Me acostó en la cama, me envolvió con su gigantesco cuerpo y se frotó sobre mí”, escribió Dushku. Luego de eso, cuando la llevaba de vuelta a la casa de sus padres, volvió a abusar de ella. “El taxista me miró en el espejo retrovisor cuando Joel Kramer me puso en su regazo en el asiento trasero, me agarró y se excitó de nuevo“, relató.

El hombre le dijo que mantenga en secreto lo sucedido. No obstante, ella le contó todo a algunas personas de confianza, entre ellas sus padres, pero nadie hizo nada al respecto. “Nadie parecía estar preparado para enfrentarse a este tema tabú, ni yo tampoco“, explicó la actriz en su escrito y agregó: “Hollywood ha sido muy bueno conmigo de muchas maneras. Sin embargo, también falló a la hora de protegerme como actriz infantil“.

Por su parte, Kramer negó las acusaciones y dijo que solo una vez le dio un beso en la mejilla para desearle buenas noches porque “la trataban como una más de la familia“. Kramer es un reconocido coordinador de dobles en Hollywwod y sus últimos trabajos fueron en la serie de HBO, “Westworld” y en la película “Blade Runner: 2049”.

La denuncia completa de Eliza

“Cuando tenía 12 años, mientras filmaba “Mentiras Verdaderas”, fui sexualmente abusada por Joel Kramer, uno de los coordinadores líderes de Hollywood. Desde entonces, he luchado con cómo y cuándo revelar esto. En ese momento, compartí lo que me pasó con mis padres, dos amigos adultos y uno de mis hermanos mayores. Nadie parecía estar listo para enfrentarse a este tema tabú entonces, ni yo tampoco. Doy las gracias a las mujeres y los hombres que se han ido antes que yo en los últimos meses. La lista cada vez mayor de víctimas de abuso sexual y acoso que han hablado con sus verdades finalmente me ha dado la capacidad de hablar. Ha sido indescriptiblemente agotador mantener embotellado esto dentro de mí por todos estos años.

Lo recuerdo tan claramente, 25 años después, cómo Joel Kramer me hizo sentir especial, cómo metódicamente construyó en mí y mis padres la confianza, durante meses; exactamente cómo me atrajo a su habitación de hotel de Miami con una promesa a mi padre que me llevaría a nadar en la piscina del equipo de acrobacias y que luego comería por primera vez sushi.

Recuerdo vívidamente cómo dibujó metódicamente las sombras y bajó las luces; cómo hizo subir el aire acondicionado a lo que se sentía como los niveles de congelación, donde exactamente me colocó en una de las dos camas de habitación de hotel, qué película puso en el Televisión (Coneheads); cómo desapareció en el baño y emergió, desnudo, sin nada más que una pequeña toalla de mano que se mantuvo endeble en su sección media. Recuerdo lo que estaba usando. Recuerdo cómo me acostó en la cama, me envolvió con su gigantesco cuerpo retorciéndose, y se frotó encima de mí. Él dijo estas palabras: “No vas a dormir conmigo ahora cariño, deja de fingir que estás durmiendo“. Mientras se frotó más fuerte y más rápido contra mi cuerpo catatónico. Cuando él había ´terminado´, sugirió: “Creo que deberíamos tener cuidado…,” (sobre decirle a alguien) quiso decir. Tenía 12 años, él tenía 36. Recuerdo cómo después, el taxista me miró en el espejo retrovisor cuando Joel Kramer me puso en su regazo en el asiento trasero y me agarró y se volvió a excitar de nuevo; y cómo mis ojos nunca dejaron los ojos del conductor durante ese largo viaje. Un puente de Miami, de vuelta a mi hotel y a mis padres.

🤘#Monday A post shared by Official Eliza Dushku (@elizadushku) on Oct 16, 2017 at 8:36am PDT

Recuerdo cómo Joel Kramer se volvió frío conmigo en las semanas siguientes, cómo todo se sentía diferente en el set. Y recuerdo, poco después, cuando mi dura amiga adulta (a quien le confié mi terrible secreto con la condición de que me deje conducir su auto alrededor de las colinas de Hollywood) salió al set para enfrentarlo. Ese mismo día, por ninguna pequeña coincidencia, fui herida en un truco que salió mal en el avión Harrier. Con costillas rotas, pasé la noche en el hospital. Para ser claros, a lo largo de esos meses ensayando y filmando Mentiras Verdaderas, era Joel Kramer quien era el responsable de mi seguridad, en una película que en ese momento significó una ruptura para las nuevas películas de acción. A diario manipuló cables y arneses en mi cuerpo de 12 años. Mi vida estaba literalmente en sus manos: me colgó al aire libre, desde una grúa de torre, encima de una torre de oficinas, más de 25 pisos de altura. Mientras que se suponía que era mi protector, él era mi abusador.

¿Por qué hablar ahora? Tenía 12 años, él tenía 36. Es incomprensible. ¿Por qué ningún adulto en el set se dio cuenta de que la atención que él me prestaba en el set eran insinuaciones depredadoras? Bastante temprano me llamó “Lolita” y me llamó descaradamente por este nombre en una forma de coqueteo enfermizo delante de otros (en ese momento, recuerdo preguntarle a uno de mis hermanos mayores qué significaba eso). Claro, he llegado a entender la terrible dinámica de poder que imprimen las personas de poder a quienes tienen por “subordinados”, lo difícil que puede ser para alguien hablar. Pero yo era un niña. A lo largo de los años he luchado con la pregunta de ´qué hubiera pasado si algún adulto, testigo de sus maneras enfermas, hubiera hablado antes de que me llevara a esa habitación. Hace años escuché de segunda mano que Joel Kramer fue “descubierto” y obligado a dejar el negocio. He aprendido recientemente que, de hecho, todavía trabaja en las producciones top de la industria. Y hace unas semanas, encontré una foto en Internet de Joel Kramer abrazando a una joven. Esa imagen me ha perseguido casi sin parar desde entonces. Ya no puedo ocultar lo que pasó.

Hollywood ha sido muy bueno conmigo de muchas maneras. Sin embargo, Hollywood tampoco me ha protegido como actriz infantil. Me gusta pensar en mí misma como una chica dura de Boston… A través de los años, los valientes fans han compartido regularmente conmigo cómo algunos de mis personajes les han dado la convicción de enfrentarse a sus abusadores. Ahora eres tú quien me da fuerza y convicción. Espero que este discurso ayude a otras víctimas y las proteja contra los abusos futuros. A medida que cada persona habla, que cada banner cae en mi pantalla de iPhone revelando historias / verdades similares, mi determinación se fortalece. Compartir estas palabras y finalmente llamar a mi abusador públicamente por su nombre, me trae el comienzo de una nueva calma”.

Jamie Lee Curtis y James Cameron apoyaron públicamente a Dushku. El cineasta dijo: “Eliza es muy valiente por hablar”. En tanto, Curtis confirmó las declaraciones de la actriz al reconocer que ella ya lo sabía pues Eliza se lo había contado: “La historia de Eliza ahora nos ha despertado de nuestro sueño de negación a una realidad nueva y horrible. El abuso de niños“. En su carta, la actriz cuenta que Jamie enfrentó a Joel Kramer en el set, y que ese mismo día Dushku se rompió dos costillas en una escena de riesgo que el coordinador de dobles le hizo hacer.