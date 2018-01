Marjorie de Sousa vive drama en su vida y la ficción

#natpetelemundo #2018 esperando el gran estreno de nuestra serie @alotroladodelmurotv por @telemundo agradecida por el impecable trabajo de personas que quiero mucho @alepalomera1 @mediaconceptspr gracias mi querido @julianhairstudio por tu ayuda siempre y especialmente a mis bellos @willfredogerardo por tu traje que me encantooo también especial a mi bella @jessme77 por dejarme súper guapa los ❤️❤️❤️❤️

A post shared by Marjorie De Sousa 🌟 (@marjodsousa) on Jan 16, 2018 at 9:57pm PST