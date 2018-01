Afro-Cuban All Stars: de Cuba para el mundo entero

La banda liderada por Juan de Marcos, y formada por los músicos más destacados de la isla, dará un concierto en Los Angeles

Cuando Juan de Marcos González reunió a todos los cantantes y músicos cubanos que integraron el proyecto de Buena Vista Social Club en 1996, solo tenía dos cosas en mente: rendir un tributo a su fallecido padre y hacer un disco que sirviera como producto cultural musical.

Nunca, ni en sus más remotos sueños, este músico originario de la Habana se imaginó que ese “experimento” podría a llegar a tener la repercusión internacional que hasta la fecha ha tenido.

“Nosotros esperábamos que se vendieran 100 mil, 150 mil, 200 mil copias, que es lo normal para un disco así”, dijo De Marcos. “Lo que pasó con Buena Vista fue algo inesperado porque la intención no era lograr un éxito comercial”.

Luego del estreno de la película, que lleva el mismo nombre que el proyecto, el éxito internacional fue inconmensurable y las ventas llegaron a los 2 millones de dólares. A la fecha, el álbum se sigue vendiendo y ya es todo un clásico, tanto que se editará en vinilo este año.

En todo esto, Juan de Marcos tuvo una gran responsabilidad. La idea de reunir a figuras como Rubén González, Orlando “Cachaíto” López, Ibrahím Ferrer, Raúl Planas, Pío Leyva, Manuel “Puntillita” Licea y Compay Segundo fue de él. Todos, excepto Ferrer, eran amigos de su papá, Marcos González Mauriz, cantante en la banda de Arsenio Rodríguez, en Cuba.

“Todos venían cada 7 de septiembre a la casa a festejar a la Virgen de Regla; era una fiesta pagana”, explicó De Marcos, quien desde hace casi tres años vive en Maryland con su familia.

Incluso cuenta que Compay era su vecino, puerta con puerta, y que para él fue como su segundo padre. El veterano músico solía tomar el café con la mamá de De Marcos, cada uno en el balcón de su respectiva casa.

“Él me regaló mi primera guitarra. No fue mi papá, sino Compay”, contó De Marcos, quien este viernes trae a su banda Afro-Cuban All Stars al Valley Perfomance Arts Center.

Esta agrupación está compuesta por jóvenes músicos que son convocados por De Marcos. Su característica es que todos estudiaron música en Cuba y que “son buenas personas”, dos de los requisitos que el líder exige para incluirlos en su banda.

Algunos de ellos viven en Estados Unidos, otros en México o en Europa y otros en Cuba, pero todos, de acuerdo al director del grupo, son destacados artistas de la música cubana.

Una o dos veces al año, se reúnen para hacer una gira por varios países.

En su presentación en Los Ángeles, Afro-Cuban presentará algo de su nuevo disco, titulado “Absolutely Live II – Viva Mexico!”, que sacó al mercado en abril pasado y que está dedicado a ese país por varias razones.

Una de ellas es que De Marcos vivió allí por varios años, otra es porque dice que México siempre ha recibido un refugio para los cubanos que dejan la isla y la otra es porque cuando lo estaban grabando en vivo, esto durante el concierto que ofrecieron en el Festival Internacional Cervantino, en Guanajuato, cuando dijo en la sala “viva México”, el público se volcó en gritos y aplausos.

“Ahí fue donde se conocieron Fidel Castro y el Che Guevara”, dijo De Marcos, de 63 años, y a quien le encanta hablar de política e historia de su país.

Solo que en esta ocasión el artista, que toca el tres, canta y escribe música para su banda, solo tiene un objetivo, que es “mostrar la influencia y diversidad” de los ritmos de su isla, “que es una de las más creativas en el mundo de la música”.

En detalle

Qué: Afro-Cuban All-Stars

Cuándo: viernes, 8 pm

Dónde: Valley Performing Arts Center, 18111 Nordhoff St., Northridge

Cómo: boletos de $33 a $68; informes (818) 677-3000 y ValleyPerformingArtsCenter.org