Agenda de LA: los eventos que no te puedes perder

J Balvin llega con su reguetón mientras que Disney presenta uno de sus mejores shows para toda la familia

Jueves 18

Disney en vivo

El show Disney Live! Mickey and Minnie’s Doorway to Magic visita varios teatros del sur de California, comenzando con el Long Beach Terrace Theatre (300 E. Ocean Blvd., Long Beach) hoy y mañana. En la nueva aventura de Disney, Mickey Mouse, Minnie Goofy y Donald son los protagonistas de la historia, en la que estos últimos se las arreglan para salir librados de todos los embrollos en los que se meten. Con la aparición también de Cenicienta, los personajes de Toy Story, Rapunzel, Blancanieves, Tinker Bell y Genie, de “Aladdin”. Horarios, hoy 6:30 pm; viernes 1 y 6:30 pm. Boletos $15 a $75. Informes (800) 745-3000 y longbeachcc.com.

Cocina mexicana

La celebridad de la cocina mexicana, Pati Jinich, protagonista del programa de PBS, “Pati’s Mexican Table”, conversa en este evento en el Skirball Center (2701 N. Sepulveda Blvd., Los Angeles) con Lara Rabinovitch acerca de cómo su herencia y su experiencia como nieta de inmigrantes Europa del Este en Ciudad de México han dado forma a su cocina. Jinich firmará sus libros de recetas, que estarán disponibles a la venta. Se darán pruebas de algunos de los platillos que vienen incluidos en los libros de la autora. Al final se servirán postres y bebidas. 8 pm. Boletos agotados. Informes (310) 440-4500 y skirball.org.

Show vodevil

Como parte de la iniciativa Pacific Standard Time Festival: Live Art LA/LA, Rubén Martínez y Raquel Gutiérrez presentan en The Mayan (1038 S. Hill St., Los Angeles) “Variedades”, un show interdisciplinario que incluye arte, música, palabra hablada, teatro y comedia. Curado por Marcus Kuiland-Nazario. Basado ligeramente en el teatro de vodevil mexicano de principios del siglo pasado, en el que los abuelos de Martínez se presentaban como dúo musical. Con la participación de otros artistas y de invitados sorpresa. 8:30 pm. Boletos $10. Informes (213) 237-2800 y clubmayan.com.

Viernes 19

Concierto de J Balvin

Previo a su presentación en el show Calibash de Los Angeles, que se efectuará el sábado en el Staples Center, J Balvin ofrecerá un show en solitario; esto será en The Observatory (3503 S. Harbor Blvd., Santa Ana). El artista colombiano está de gira mundial presentando su tour Energía, también título de su más reciente disco. 9 pm. Boletos $70. Informes (714)957.0600 y observatoryoc.com.

Conversación con Guillermo del Toro

En esta presentación doble en el Egyptian Theatre (6712 Hollywood Blvd., Los Angeles) se proyectará primero “The Shape of Water”, una fábula ambientada en un laboratorio de alta seguridad del gobierno durante la Guerra Fría, en 1962, y después el clásico en el que esta película se inspiró, “Creature From the Black Lagoon”, en 3D. Al terminar ambas cintas se efectuará una conversación con Guillermo del Toro, que dirigió “The Shape of Water”, moderada por Jonah Ray. 7:30 pm. Boletos $15. Informes americancinemathequecalendar.com.

Sábado 20

Temporada de motocross

Llegó la temporada más ruidosa y movida del año con el Monster Energy Supercross, una de las carreras de motos más populares del país. El campeonato dio inicio en el sur de California el 6 de enero y continúa con decenas de intrépidos motociclistas en el Angel Stadium (2000 Gene Autry Way, Anaheim). Antes del show los asistentes pueden entrar a la Monster Energy Supercross Pit Party, en donde pueden conocer a las estrellas de la carrera, pedirles su autógrafo y tomarse fotos con ellos. Pit Party, 2:30 pm; carrera 6:30 pm. Boletos $20 a $130. Informes (800) 745-3000 y supercrosslive.com.

Concierto de música urbana

Jennifer López, J Balvin, Wisín, Yandel, Ozuna, Bad Bunny, Becky G y otros cantantes son parte del elenco musical que participará en el concierto Calibash, el show de hip-hop, urbana, reggaetón y pop que se efectuará en el Staples Center (1111 S. Figueroa St., Los Angeles). 8 pm. Boletos $126 a $430. Informes (213) 742-7100 y staplescenter.com.

Domingo 21

Arte en el Geffen

El en nuevo trabajo comisionado a Rafa Esparza, el artista presenta “cumbre: look as far as you can see in every direction—north and south, east and west”, una presentación de tres partes que tendrá lugar en The Geffen Contemporary del MOCA (152 N. Central Ave., Los Angeles). Se trata de una meditación sobre puentes y cuerpos de agua como sitios de conexión, division y riesgo. Junto con Esparza se presenta Sebastián Hernández como parte de una colaboración especial. 3 pm. Entrada gratuita. Informes (213) 621-1741 y moca.org.

Show de flamenco La bailaora de flamenco, Leilah Broukhim, regresa al Valley Performing Arts Center (18111 Nordhoff St., Northridge) para interpretar su espectáculo “Dejando huellas”, que narra una historia personal acerca de su herencia persa y judía. El concierto debuta en Los Angeles luego de haberse presentado en teatros de París, Nueva York, Madrid y Copenhague. 7:30 pm. Boletos $33 a $78. Informes (818) 677-8800 y valleyperformingartscenter.org.

Miércoles 23

Sobre la Revolución Mexicana

En The Last Bookstore (453 S. Spring St., Los Angeles) se llevará a cabo una charla con Raymond Caballero, quien hablará sobre su libro “Orozco, Life & Dead of a Mexican Revolutionary”, en el que habla de Pascual Orozco, el líder militar más importante de la Revolución Mexicana. A este personaje se le atribuye el triunfo de Francisco Madero sobre el dictador Porfirio Díaz. Caballero es un historiador independiente. También fue alcalde de El Paso, Texas. Al final de la sesión habrá firma de libros. Entrada limitada a 300 personas. Gratis. Informes (213) 488-0599 y lastbookstorela.com.