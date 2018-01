AUDIO: La supuesta súplica de Edwin Cardona a una de las mujeres en caso de maltrato

Las cosas de ponen peor para los colombianos de Boca Juniors

El audio de una supuesta conversación de Edwin Cardona con una de las mujeres que habría atacado es la última pieza del caso que conmociona al fútbol argentino y colombiano.

Cardona y su compañero de Boca Juniors habrían atacado con cuchillos a dos mujeres en un hotel de Buenos Aires. Las presuntas víctimas entablaron una denuncia por violencia de género.

El miércoles circuló una grabación en la que una persona –que sería Cardona– intenta un pacto económico con Cinthia Susana Jiménez, una de las denunciantes.

“Podemos arreglar algo”, dice la persona que habla con la mujer. “Se me está viniendo el mundo encima”.

Miguel Ángel Pierri, abogado de Cardona y Barrios, aseguró que esa no es la voz del 10 de Boca Juniors.

“No le doy ningún valor al audio que está circulando. Quiero aclarar que esa persona masculina (la mencionada en un audio que complicaría a los jugadores) no es Cardona y tampoco Barrios. Es fácil de comprobar. Comparen esa voz del audio con la entrevista que al mediodía de ayer le hizo Niembro a Cardona. No tienen nada que ver las voces”, explicó Pierri en declaraciones al programa de radio Buena Gente.

Sin embargo, Jiménez insistió en que las grabaciones son reales.

“Antes de que hiciera la denuncia ya estaba en los medios y ellos (los jugadores) me llamaban para ofrecerme plata, y de todo eso están las pruebas. Los audios que salieron y que pasaron en la tele son así”, dijo la mujer a C5N.

Jiménez aclaró que su denuncia es por maltrato mas nunca por abuso sexual. La otra denunciante, Katherine Alayo, habría dicho eso en la minuta.

“Yo mi verdad se la di a la jueza. A mí nadie me violó y eso lo quiero recontra aclarar: en ningún momento yo denuncié abuso sexual ni violación. Lo único que fui a denunciar fueron maltratos”, dijo la madre de tres.

En cuanto al ataque con cuchillos, Jiménez le bajó el perfil a la acusación inicial.

“De lo que se está diciendo: yo no fui violada, a mí no me amenazaron con cuchillos. ¿Había cuchillas? Sí, había, y eso me asustó, pero en ningún momento dije que me pusieron la cuchilla en el cuello ni que me amenazaron, eso para nada”.

Boca Juniors aparta a Cardona y Barrios tras denuncia por agresión a dos mujeres https://t.co/18gzbgge8s pic.twitter.com/J2vNuUF1xW — EL INFORMADOR (@ElInformador_SM) January 18, 2018

Cardona y Barrios fueron separados del primer equipo de Boca Juniors mientras sigue la investigación. El técnico de Colombia José Pékerman también sigue el caso de cerca ya que los dos jugadores son parte del grupo que iría a Rusia 2018.