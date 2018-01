¿Angelique Boyer deja Televisa y se va a TV Azteca?

Gracias le doy a la vida por las cosas simples y también por las complejas. Por las alegrías, por las tristezas, por los sueños logrados y por lo que aún quedan por lograr, pues eso me indica que aún tengo que avanzar. Gracias por mi familia, por mis amigos, los reales que son pocos y por los virtuales que son más , pero para mi , son tan reales, como mis familiares, Y también le agradezco al cielo por los que no son mis amigos, porque hacen la diferencia y la reflexión en mi conciencia. Gracias por las experiencias que he tenido en este espacio de vida, de transitar apresurada unas veces, y a paso lento otras saboreando mis vivencias. Lloro y rio, sufro y gozo, y a pesar de mis tristezas , soy feliz, porque tengo tantas cosas, aunque materiales tal vez tenga poco o nada. Porque lo material es de este mundo y cuando me vaya no me llevaré nada tengo amor, tengo confianza tengo sentimientos fuertes y te tengo a ti amig@, hermano, amor, tengo a Dios lo tengo todo. Gracias le doy a la vida. Feliz Año Nuevo 🎆 Bendiciones mundo 🗺 @nick_set_life 📸 #angeliqueboyer

