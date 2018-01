FOTOS: Susy G cautiva con sus curvas… y pretende hacer lo mismo como cantante

La también modelo acaba de lanzar un nuevo tema, titulado "Maldad"

Susy G le está dando duro a la cantada para poder triunfar.

La también modelo acaba de lanzar un nuevo tema, titulado “Maldad”, el cual es una combinación de los géneros trap, hip hop y reggaetón.

“La música es algo que siempre me ha gustado y lo hice hace unos años atrás y lo hice en pop y empecé a hacer trap y más rollo reggaetón y mumbatón, porque es lo que realmente me gusta, se me da bien y es lo que vende ahora“, compartió.

A pesar de que el reggaetón tiene fama de ser un género sexista, la española dice que con sus líricas ella intentará que las mujeres se empoderen y se sientan bien.

“Me gusta el género musical del trap, el rapeo y hip hop y me gusta porque está enfocado a la mujer, ya que algunas rolas degradan a la mujer en el sentido de que hablan un poco mal de ella, entonces lo que intento hacer es apoyar a la mujer y valorarla más en mis letras.

En un futuro, la chica planea colaborar con varios artistas del género urbano, quienes la ayudarán a llevar su música a otros países.

“Para este año tenemos programados varios hits, uno de ellos con Osmany García y con Tego Calderón, una colaboración con los dos y después otra colaboración con Miss Bolivia”, aseveró.

A la par de su carrera de cantante, Susy G también ha posado con poca ropa en revistas para caballeros, como Interviú y Playboy Italia, por lo que para ella los desnudos no tienen ningún tabú.

“Comentarios siempre van a haber, buenos y malos, porque hay gente que es más abierta de mente y gente que es más cerrada.

“Creo que la época en que vivimos no tiene porqué ser tan mal visto o gente que lo veo mal, que una mujer se desnude, porque al fin y al cabo es lo que somos, nadie nace vestido“, finalizó.

ASÍ LO DIJO

“Ésta última (canción, llamada ‘Maldad’) habla, en resumen, que las mujeres mandamos y a nosotras nadie nos tiene que decir nada porque somos independientes”. Susy G, cantante.

