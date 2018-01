Gabriel Soto habla con Julián Gil tras prueba de ADN de Matías

El actor de "Caer en tentación" había sido involucrado en el drama de Julián Gil y Marjorie de Sousa

Gabriel Soto fue injustamente involucrado en el dilema entre Julián Gil y Marjorie de Sousa que hasta se especuló que podría haber sido el papá de Matías.

Tras la prueba de ADN se confirmó que Gil es el padre biológico del bebé, como el siempre lo afirmó ya que nunca dudó de su paternidad.

Soto, quien actualmente protagoniza la telenovela “Caer en tentación“, fue abordado por la prensa mexicana para hablar del asunto.

“Nadie me creyó, nadie me creía, yo salí a dar la cara muchas veces, se burlaron de mi, la prensa siguió hablando, siguió especulando, y el daño moral que me hicieron, a mi y a mi familia… ahí están las consecuencias”, declaró el actor en una entrevista transmitida por “Despierta América”.

También se le preguntó si había hablado con Julián y dijo que le “ofreció disculpas” por todo lo sucedido.

Un día antes, Soto reaccionó en redes sociales tras revelarse los resultados de la prueba de paternidad.

“Para toda la gente y la prensa que me difamó, me calumnió, especuló, y me insultó en este tema tan delicado sin pensar en el daño moral que le provocaron a mi familia, a mis hijas y a mi matrimonio. Ahí está la verdad!!! La que siempre defendí y por la que muchas veces salí a dar la cara!!! Ahí están las pruebas!!!!

Que quede de reflexión que antes de juzgar e inventar hay que conocer la verdad”, escribió.