Muere el comediante Israel “Shorty” Castro a los 89 años

Fallece el comediante Shorty Castro https://www.elnuevodia.com/entretenimiento/tv/nota/falleceelcomedianteshortycastro-2391924/ Foto @photoxabo | GFR Media #fotoperiodismo #photojournalism #artista #comediante #puertorriqueño #PuertoRico #Caribe #Mayaguez #portrait #ShortyCastro #actor #picoftheday #photooftheday

A post shared by El Nuevo Día (@elnuevodia) on Jan 22, 2018 at 6:12am PST