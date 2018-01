Los tres pretextos más comunes que la gente pone para no vacunarse contra la influenza

Aquí hay respuestas para 3 pretextos comunes, además de consejos, sobre la vacuna adecuada para ti:

Pretexto # 1: La vacuna no funciona

En un año típico, la vacuna reduce el riesgo de contraer la influenza en un 40 a un 60%. Y si de cualquier forma te da la influenza, tus síntomas serán más leves y “es menos probable que tengas complicaciones, menos probable que termines en el hospital, y menos probable que fallezcas”, afirma William Schaffner, M.D., director médico de la Fundación Nacional para las enfermedades infecciosas (National Foundation for Infectious Diseases).



Pretexto #2: Puede provocar la influenza

Casi todas las vacunas contra la influenza usan un virus inactivo que no puede provocar la influenza. Pero como la vacuna no elimina las probabilidades de que contraigas la influenza, sino que solo las reduce, algunas personas que desarrollan la influenza tras recibir la vacuna le echan la culpa sin razón.

Ten en cuenta que FluMist, una vacuna en aerosol nasal que utiliza un virus vivo debilitado, puede provocar síntomas gripales leves, pero no una infección total. En cualquier caso, los CDC no recomiendan FluMist porque no se espera que funcione bien contra las cepas virales de esta temporada.

Pretexto #3: Las vacunas contra la influenza contienen mercurio, que es dañino

Ciertas vacunas contienen un conservador llamado timerosal, que se deriva del mercurio. Pero solo se trata de una cantidad pequeñísima. Y ese tipo de mercurio (el etilmercurio) es eliminado del cuerpo con más rapidez que el metilmercurio, la forma que se encuentra en algunos mariscos y pescados.

Además, numerosos estudios han desacreditado la idea de que el timerosal esté vinculado con el autismo. En cualquier caso, hay muchas opciones libres de timerosal para las personas de todas las edades. Si de cualquier forma te preocupa, pídele una de ellas a tu proveedor de atención médica.