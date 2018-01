¿Por qué el pago de un abogado de Trump a estrella porno podría ser ilegal?

La polémica por los $130,000 dólares sube de tono

El pago a la estrella porno Stormy Daniels para evitar que hablara sobre un presunto encuentro sexual con Donald Trump puede haber sido una contribución ilegal de campaña, según una denuncia presentada por un grupo de vigilancia gubernamental.

El grupo, Common Cause, dijo que el Departamento de Justicia y la Comisión Federal Electoral deberían investigar el pago de $130,000 dólares a Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, en octubre de 2016 por el abogado personal de Trump, Michael Cohen.

La organización consideró que el pago puede haber sido una contribución en especie, lo que violaría varias leyes de financiación de campaña, ya que también se realizó alrededor de un mes antes de que los votantes se dirigieran a las urnas y podría verse como un “gasto” de campaña que afectó el resultado de la elección a favor de Trump, según la denuncia, publicó Newsweek.

“El pueblo estadounidense espera y merece transparencia cuando se trata del dinero gastado para influir en las elecciones y esos requisitos no son opcionales, sin importar cuán vergonzosa sea la razón detrás del gasto”, dijo en un comunicado Karen Hobert Flynn, presidente de Common Cause. “Los candidatos y sus abogados no pueden elegir cómo y cuándo cumplir con las leyes federales de financiamiento de campaña”.

Luego se pide al Departamento de Justicia y al FEC a que investiguen a fondo y, si corresponde, actúen para responsabilizar al Presidente y su campaña.

La estrella porno crimbró la escena política luego de dar una entrevista a la revista InTouch, donde relató detalles de sus encuentros con el ahora presidente.