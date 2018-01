Si buscas posicionar tu negocio, empresa o marca, puedes echar mano de este herramienta tan útil hoy en día gracias a las redes sociales

Es innegable que los hábitos y tendencias sobre el consumo de los usuarios de Internet han cambiado. Estamos frente a un tipo de consumidor que ama la interactividad, el dinamismo y, en general, todo lo que el mundo 2.0 tiene para ofrecer. Entre tantos recursos se encuentra el video, un formato con mucha receptividad entre los internautas y que a diario demuestra ser una herramienta de marketing muy poderosa.

Deténgase a pensar un momento en las grandes marcas de reconocimiento mundial que han creado historias conmovedoras narradas o contadas desde este formato. Le ayudamos: ¿Coca Cola? Esta empresa ha usado este formato en innumerables ocasiones, demostrando que el video marketing es un excelente recurso para posicionar en las mentes de los consumidores.

¿Qué es el video marketing?

El video marketing no es más que el uso del video para promocionar una marca, producto o servicio. Si bien es cierto que esta técnica no es exclusiva del Marketing Digital, no se puede negar que, gracias a las plataformas sociales, el alcance del material audiovisual traspasa fronteras. Se puede ver con el mismo ejemplo de Coca Coca ¿Cuántos no hemos visto los videos del cajero de la felicidad?

El video marketing no es una técnica que busca la conversión inmediata de los potenciales clientes (aunque puede ser un efecto de la campaña), más bien busca generar ruido y reconocimiento de marca en relación a un producto/servicio, o la empresa en sí.

¿Por que los pequeños negocios necesitan incluir el video marketing en su estrategia de social media?

Quizás la campaña de contenido que genere una pequeña empresa local no tenga el alcance de un video como el de Coca Cola, pero lo importante para esas pequeñas empresas es que el video llegue a su audiencia local, que genere impacto para que puedan recordarlo.

Ahora bien, respondiendo a la pregunta anterior, creemos que el video marketing es de utilidad porque permite:

Generar engagement: El video como elemento primordial en una estrategia en Redes Sociales es clave para generar engagement porque, por su dinamismo y mensaje, permite despertar sentimientos, emociones y opiniones del público objetivo.

Enviar un mensaje de valor para la comunidad: El consumidor actual prefiere dejarse seducir con mensajes conmovedores, que dejen una enseñanza o que le transmitan experiencias ú nicas. Y con el video se puede lograr.

Viralidad: Apoy á ndose de herramientas como Facebook Ads , que ayudan a las empresas a generar una campaña debidamente segmentada, se pueden crear videos que sean virales. Aunque puede ser que no sea fácil conseguir este efecto, es posible dar un paso más hacia la viralidad con un video que con un contenido en texto.

Recordación de marca: Debido a los distintos recursos del video marketing; mensaje, enfoque, colores corporativos, etc., la empresa aumenta la posibilidad de ser recordado entre su audiencia, cosa que produce memorabilidad. Esto es así porque el mensaje creado para el video motiva los distintos sentidos del consumidor.

Colabora con el SEO: Uno de los aspectos que considera Google para posicionar en sus resultados de búsqueda es la experiencia que un sitio web brinda a sus usuarios. Cuando se incluye un video en las páginas, se promueve el tiempo de visita de los usuarios, indicando a Google que la información es de utilidad y de calidad para el usuario.

Content Manager ¿Qué es y cuál es su importancia en el ámbito digital?

¿Cómo usar el video marketing?

En testimoniales

Sabemos que para el consumidor es clave saber si será de provecho comprar productos o contratar servicios y una forma de brindarle tranquilidad es mediante los testimoniales.

El testimonio de los clientes con respecto al uso del producto/servicio es una forma de indicarle a los potenciales clientes que su empresa es seria, responsable y que cumple con las expectativas. Veamos un ejemplo de video testimonial:

En video corporativo

Los videos corporativos son una excelente forma de vender la imagen de la empresa. Se trata de resaltar los atributos de la marca a fin de que los consumidores se sientan orgullosos de ser parte de la empresa. Otro ejemplo en video:

Para contar historias

Es la forma más clásica de hacer video marketing porque por el mensaje se logra mover las emociones de los consumidores, lo que al final provoca viralidad, conexión con los sentimientos de los consumidores, etc. El asunto es que crear un mensaje que intente tocar las fibras de los consumidores no es tarea fácil. Otro ejemplo:

Hay otras formas de hacer video marketing, por ejemplo, en tutoriales, para mostrar el producto en acción o mostrando sus beneficios, etc. Sin embargo, creemos que los tres mencionados anteriormente son los que generan mayor impacto cuando se aplica de forma correcta.

Nuestra última recomendación es que, antes de crear una estrategia de video marketing, se analice cuál es el formato que mejor se ajusta al estilo e intención de la empresa ¿Quiere generar recordación de marca? ¿Confianza? ¿Promocionar algún producto o servicio?