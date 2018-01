Víctima de la trata humana

Mexicana narra su pesadilla de violación, secuestro, tortura y víctima del tráfico humano

Virginia Isaías no olvida aquel 22 de diciembre de 1997 cuando fue secuestrada en Jalisco, trasladada a la ciudad de México, y de ahí a Oaxaca y Chiapas donde fue obligada a prostituirse.

“Me dieron un golpe a un costado del estómago, perdí el conocimiento y desperté en una casa abandonada”, cuenta la mujer de 52 años. “Mi vida dio un giro de 180 grados”.

Otras mujeres estaban allí, con sus hijos. Eran torturadas.

Revela que sus captores les picaban los pechos y el estómago y les colocaron un gancho de pescar en las partes privadas. Si no obedecían las órdenes recibidas, les aplicaban agua mineral con limón y chile en las fosas respiratorias o metían sus cabezas en tambos de agua.

“Nos mantenían desnudas”, indica la víctima del tráfico humano. “Nos querían quemar la cara con lumbre y amenazaban con hacerle daño a nuestros niños”.

Comienzo de una vida trágica

Su vida de martirio comenzó desde los 6 años. Ella fue abusada sexualmente por un hombre que vivía en la casa de sus padres.

Además, creció en un ambiente familiar de mucha violencia doméstica. Sus padres se separaron y la madre huyó de la casa. A Virginia y a su hermana las metió en un convento.

“Allí nos castigaban unas monjas”, relató. “Luego, un sacerdote abusó sexualmente de mí. Yo apenas iba a cumplir los nueve años”.

El tercer abuso sexual que sufrió vino de su propio padre, cuando él “rescató” a las hermanitas del convento.

La razón del “rescate” era que todos los bienes materiales de su matrimonio los había puesto a nombre de Virginia. Por eso, también su madre quería quedarse con ella.

A los 15 años, el padre la casó. Ella emigró y en Estados Unidos nacieron tres de sus hijos, donde experimentó 12 años de violencia doméstica con su pareja.

Imploró por ayuda a sus padres y retornó a México. Era 1993. Quiso empezar una nueva vida. Pero seguía viviendo en un círculo de violencia doméstica y estaba confundida.

“Mi papá me pidió perdón; hablamos sobre lo que me hizo y me dijo que volviera a casa”, narró Virginia en medio del llanto. “Al principio me fue bien, porque me encantan las ventas; venía a California unas 10 o 12 veces por ropa americana y allá la revendía”.

Su felicidad no duró mucho. Su padre falleció en 1995, pero la nombró albacea de sus bienes y de todas sus deudas. Eran muchos compromisos.

Asalto, secuestro y violación

Para pagar lo que debía, Virginia se dedicó a la venta de muebles y ropa en rancherías aledañas a Guadalajara.

La economía de México tuvo un declive y comenzaron los asaltos por todas partes contra cualquier comerciante.

“Nos íbamos en caravana a vender para protegernos, pero de nada sirvió… en un pueblecito lejano nos asaltaron y me violaron tres hombres”, expresó. “Nos taparon el camino, abusaron de mí, me golpearon y salí embarazada”.

Virginia jamás pensó en practicarse un aborto.

“Todos tenemos el derecho a vivir”, subraya.

Faltaba poco para la Navidad de 1997. Fue a surtirse de regalos para las ventas decembrinas. Quería regresar temprano a su casa; llevaba a su hija de seis meses de nacida, pero fue secuestrada.

“De pronto sentí un fuerte golpe a un costado del estómago, quedé desmayada y al despertar me di cuenta de que estaba en una casa abandonada”, expuso. “Hasta ahora, no entiendo cómo pasaron las cosas”.

Por la noche, fue subida a una camioneta junto con su niña. Iniciaba el suplicio de la venta de su cuerpo y actos de tortura, por tres meses consecutivos.

Esclava sexual en cautiverio

De jueves a domingo era vendida sexualmente a clientes en Chiapas. Ella y las demás mujeres cautivas debían “atender” a una cierta cantidad de hombres. Los otros días podía amamantar a su hija.

“El objetivo de ellos era que nuestros pechos estuvieran más grandes”, dice al recordar aquella pesadilla. “Teníamos que ganarnos un vasito de leche en polvo para nuestros hijos”.

No sabía quiénes eran sus secuestradores. Tampoco entendía por qué había sido retenida a la fuerza. Los hombres que las golpeaban también habían sido secuestrados y recibían un pago por mantener a las mujeres en cautiverio. Supuestamente habían sido contratados para trabajar en el campo.

La banda operaba en todo México. Los bebés eran vendidos para adopción en Estados Unidos o eran sacrificados para el tráfico de órganos.

Ella intentó escapar tres veces y aunque lo logró, tuvo que volver con quienes la maltrataban porque quería rescatar a su hija.

“Me dijeron que ya habían vendido a mi niña y como madre debía luchar para protegerla”, dice. “Yo no podia dejarla en sus manos”.

Escape y pago de rescate

Alguien le manifestó que haría todo lo posible para rescatar a su hija. Ella le entregó un costal con dólares. Armaron un plan de escape. Le enseñaron cómo cargar a la niña en un rebozo para que no se le cayera al momento de huir, y le hicieron unas botas de cartón amarradas con lazos.

“No te vayas por caminos ni veredas”, le aconsejaron.

Durante ocho horas corrió…y corrió… Hasta alcanzar la salvación.

“Siempre se quedó en mi mente aquella frase de ‘No te vayas por caminos ni veredas’, declaró. “Siempre he estado buscando un nuevo camino…”

Su fuga concluyó en un río con poca agua y mucho lodo, en el estado de Chiapas. Su hermana había pagado el rescate y finalmente quedó en libertad en Cancún, Quintana Roo.

Los captores le dieron 20 pesos. Se subió a un taxi y solicitó al chofer que la llevara lo más lejos posible.

En la zona hotelera de Cancún solicitó ayuda para comprar un pañal para su hija. Nadie le ayudaba. Su

aspecto sucio intimidaba a cualquiera.

En un grifo bañó a su niña que no paraba de llorar por el hambre.

“Mi aspecto era feo”, recuerda. “La gente, lejos de ayudarme me insultaba y decía que estaba demasiado joven para andar en esas cosas [prostitución]. Ni siquiera me daban permiso de entrar a un baño”.

Virginia se escondió detrás de una sala de cine, hasta que unas bailarinas cubanas le ayudaron. “Vieron mi estado y me subieron a un taxi”, expresa. “Fuimos a su casa, consiguieron leche para mi hija y me dieron algo de ropa. Era la primera vez que me duchaba completamente… duré varias horas en el baño”.

Libertad

Eventualmente llegó a Estados Unidos, donde la persiguió el trauma de los vivida.

“Tú te escapas, pero quedas atrapada”, afirmó. “Yo estuve atrapada por otros nueve años”.

El “milagro” de su recuperación se dio mediante un proyecto piloto de salud mental en el condado de Orange. Estudió 500 horas para ser terapista y recibió clases de valores, derechos y deberes.

“Cuando se lucha con armas, la guerra puede terminar o cuando se enfrenta a las drogas, el vicio puede parar”, expresó. “Pero los traumas no sabes si van a estar contigo unos días, meses, años o toda la vida y lo aprendido comencé a aplicarlo conmigo misma”.

Su testimonio lo conocían solamente dos personas. Una le aconsejó que rompiera el silencio y dejara de seguir callada. Y se creó un video con su desgarrador testimonio.

“Descubrí que mi misión en la vida era ayudar”, aseguró.

Fue invitada a Nueva York, a una conferencia sobre la trata humana. Siempre había querido ir allá. Tenía la creencia de que sería “libre”, con solo admirar la Estatua de la Libertad.

“Ahí me di cuenta de que 27 millones de personas son víctimas de la trata humana y habían vivido lo que yo viví”, expuso. “El evento se llamaba Historias y Soluciones y no solo éramos víctimas, sino sobrevivientes y pensé ‘yo tengo una historia y lo bonito es que sé cómo ayudar’”.

“Fui a ver la Estatua de la Libertad y pensé que yo ya era libre y miré la antorcha”, manifestó.

“Simbólicamente alcé mi mano y le dije: ‘con permiso, pero necesito esto, y como si trajera la antorcha en mi

mano, levanté mi puño para gritar mi libertad’”.

Desde 2010, Virginia ha dirigido la Fundación de Sobrevivientes de Tráfico Humano (FSTH) en Santa Ana, donde ayudan a un promedio anual de 150 víctimas de trata humana.