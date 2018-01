Antonio Villaraigosa urge al Congreso a investigar supuestos abusos de la Patrulla Fronteriza

Organizaciones dicen que agentes retiran galones de agua del desierto

El ex alcalde de Los Ángeles y candidato a gobernador de California, Antonio Villaraigosa urgió al Congreso de los Estados Unidos a llevar a cabo de inmediato una investigación sobre los presuntos abusos cometidos por oficiales de la Patrulla Fronteriza contra los inmigrantes que cruzan por el desierto.

El periódico inglés The Guardian publicó un artículo basado en indagatorias de dos grupos humanitarios No More Deaths (No más Muertes) y la Coalición de Derechos Humanos con sede en Tucson, el cual revela que los agentes de la Patrulla Fronteriza de manera rutinaria destruyen los contenedores de agua y otros artículos dejados en el desierto de Arizona para los inmigrantes, lo que condena a la gente a morir de sed bajo temperaturas abrazantes.

Voluntarios de estas organizaciones encontraron que entre marzo de 2012 y diciembre de 2015, en una área de 800 millas cuadradas del desierto de Sonora, se destruyeron galones de agua en promedio dos veces a la semana. En total fueron dañados 3,586 galones.

También acusan a los agentes de la Patrulla Fronteriza de vandalizar los alimentos y cobijas que dejan para los migrantes y acosar a los voluntarios

El artículo periodístico indica además que los agentes cometen estos actos con toda impunidad y en un intento por detener y castigar a la gente que intenta entrar al país por México.

“Los inmigrantes que cruzan los peligrosos desiertos para alcanzar el sueño americano no deben ser forzados a morirse de hambre, de sed o morir. Podemos asegurar nuestras fronteras pero al mismo tiempo proveer artículos de sobrevivencia a quienes cruzan el desierto”, dijo Villaraigosa a La Opinión.

Recordó que en septiembre estuvo en la frontera de California con México con un grupo humanitario para dejar galones de agua y así contribuir a salvar las vidas de los inmigrantes ya que se ha reportado que miles mueren tratando de cruzar la frontera.

“Yo creo que la mayoría de los agentes de la Patrulla Fronteriza cumplen con su misión de salvaguardar y hacer cumplir las leyes de migración de manera humana. Pero el Congreso necesita investigar de inmediato, revisar esos reportes, hacer a la gente responsable y proveerles normas claras sobre la ayuda humanitaria”, dijo.

Pero advirtió que si el Congreso falla en investigar este asunto, California debe lanzar su propia investigación.

“Tiene que investigarse quienes están involucrados, si solo son un par de oficiales, si es una práctica común y si el jefe de la Patrulla Fronteriza lo aprueba. Quien quiera que sea el responsable debe sufrir las consecuencias con acciones muy fuertes”, enfatizó.

Según la Organización Internacional por la Migración, de 2000 a 2014, murieron más de 6,000 inmigrantes tratando de cruzar la frontera entre México y los Estados Unidos. Desde entonces, el número ha ido en aumento. En 2017, se registró un alza de 17% en los fallecimientos de migrantes en la frontera, de acuerdo a un reporte de la agencia de migración de las Naciones Unidas.

Steve Passament, vocero de la Patrulla Fronteriza en Tucson dijo a The Guardian que ellos no justifican la destrucción o el daño de bolsas de alimentos o agua. “No queremos ver a nadie que muera. Tenemos que hacer nuestro trabajo y lo hacemos lo más humanamente posible. Nosotros queremos salvar vidas”, aseguró.