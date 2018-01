Ninel Conde se someterá a prueba de drogas

El "Bombón Asesino" también solicitó un examen psicológico para su ex Giovanni Medina

Ninel Conde se someterá a exámenes toxicológicos, luego de que su ex pareja Giovanni Medina le ha solicitado a las autoridades para comprobar que la cantante no es el mejor ejemplo que el pequeño Emmanuel puede tener. Conde reveló que en breve se hará esta prueba que demuestre que no es una mujer drogadicta.

“Me los voy hacer esos exámenes para comprobarle que no soy una mujer adicta como él dice que soy, aún no sé cuando las autoridades me lo soliciten, pero si estoy a favor de que me hagan estos exámenes para que no ande diciendo que no soy un buen ejemplo de madre, porque no soy drogadicta”.

El bombón asesino está segura que con esta prueba demostrará que el mejor lugar para Emmanuel, es a su lado.

“Yo estoy segura que así será, espero que las autoridades a él le hagan un estudio psicológico que ya se le solicitó, así como él dice de mi tanta estupidez, pues yo sólo quiero ver qué tan bien esta de sus facultades como para querer afectar el estado emocional de su hijo. A él también le van hacer un examen toxicológico para ver más de él, yo sólo sé que en espero que en el psicológico de muestre su estado emocional, porque de verdad que ya lo perdimos”.

Conde asegura que en días pasados Giovanni no quiso entregarle a su hijo, ya que según estaba intoxicada por tanto alcohol y drogas.

“Él dice de mi muchas cosas y ya me canse de todo lo que ha querido hacer conmigo inventando historias y ahora hasta amenaza porque hace unos días me mandó a decir que me daría un putazo si seguía solicitando lo que le he venido pidiendo al juez con respecto a que él no es un buen padre”.