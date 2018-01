Agenda de LA: los eventos que no te puedes perder

Mucha música y arte hacen parte de la oferta de fin de semana

Jueves 25

Fin de semana de Arturo Sandoval

Este fin de semana, The Wallis (9390 N. Santa Monica Blvd., Beverly Hills) y el Arturo Sandoval Institute presentan el Arturo Sandoval Weekend, en el que durante cuatro noches se interpretará música para celebrar tanto al aclamado trompetista cubano como a los artistas de jazz que comienzana a sobresalir. Entre los músicos que participan están el pianista Max Haymer, la cantante y trompetista Linda Briceño y el arpista Edmar Castañeda. El sábado Sandoval toca junto con invitados especiales. Todas las presentaciones son a las 7:30 pm. Boletos $20 a $75. Informes (310) 746-4000 y TheWallis.org/Sandoval.

Viernes 26

Show de comedia

El comediante Gabriel “Fluffy” Iglesias trae al Staples Center (1111 S. Figueroa St., Los Angeles) su espectáculo One Show Fits All World Tour, que inicia justo en esta ciudad. En su show habla de aspectos de su familia, de la pobreza con la que fue criado en varias ciudades de Los Angeles y de su experiencia como actor de Hollywood. 8 pm. Boletos $49.50 a $79.50. Informes (213) 742-7100 y staplescenter.com.

Sábado 27

Música y arte chicanos

Como parte de la iniciativa Pacific Standard Time: LA/LA, que está en sus últimas semanas, el Museo de Arte del Condado de Los Angeles presentará el concierto Art & Music, en el que participa el cantante chicano Chris Montez y la DJ y documentalista Melissa “Lil Smiley” Dueñas; esto como parte de la exhibición “A Universal History of Infamy”. Ella tocará temas de la compilación de 1970, “East Side Story”, para luego presentar un preview de su documental en el que habla de los orígenes de su colección de discos. Luego habrá un panel de discusión con los dos artistas y con el creador visual Vincent Ramos. En el segundo set Montez tocará con su banda. The Music of East L.A., como se llama el evento, será en el Bing Theater del museo (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles). 7:30 pm. Boletos $10 a $15. Informes (323) 857-6010 y lacma.org.

En honor a los discapacitados El Acuario del Pacífico (100 Aquarium Way, Long Beach) llevará a cabo un evento en el que se reconocerá el talento y la creatividad de personas que tienen alguna discapacidad; esto será el sábado y domingo de 9 am a 5 pm. Habrá música en vivo, baile, arte y demostraciones de lo que estas personas son capaces de hacer, como una chica que baila hip-hop en una silla de ruedas, un coro de lenguaje de señas, y un cantante que es ciego y que es autista. Entrada $ $17.95 a $29.95; gratis menores de 3 años. Informes (562) 590-3100 y aquariumofpacific.org.

El arte de Magú

LA Plaza de Cultura y Artes (501 N. Main St., Los Angeles) abrirá al público “Recuerdos del futuro: Roaming Magu’s Chicano Dreams”, una exhibición que aborda la influencia que tuvieron las comunidades en el trabajo artístico de Gilbert “Magú” Luján mientras explora las posibilidades de un futuro chicano. También se verán elementos de creadores de la comunidad que responden al trabajo de Magú a través de instalaciones y de graffiti. Termina el 25 de junio. Entrada gratuita. Informes (213) 542-6200 y lapca.org.

Noche de rumba en la Broadway Alrededor del Broadway Theater District del centro de Los Angeles se celebrará Night On Broadway, un festival al que puede asistir toda la familia. En este evento habrá música en vivo, arte que destaca la diversidad en la comunicad LGBT, baile, conciertos, actos acróbatas y comida a la venta, entre otras cosas. Se espera la llegada de más de 75 mil personas. Todo esto sucederá en los históricos teatros alineados en la avenida Broadway y sus alrededores. Todos los eventos son gratis. Informes nightonbroadway. Noche chicana Como parte de “Mundos Alternos: Art and Science Fiction in the Americas”, que se exhibe en el Culver Center for the Arts (3824 Main St., Riverside), se presentará en este mismo recinto “Carmelita Tropicana: Hybrid Alternos“, un show interactivo en el que Alina Troyano, en colaboración con su hermana, la cineasta Ela Troyano, abordan temas como la desaparición de especies animales, asuntos de migración y xenofobia a través de un lente futurista. Al final habrá una sesión de preguntas y respuestas. Recepción 6 pm. Presentación 7 pm. Entrada gratis. Informes (951) 827-4787 y artsblock.ucr.edu. Domingo 28

Fiesta por el año nuevo chino

Este 2018, el calendario chino celebra el Año del perro, por lo que el Farmers Market y The Grove (189 The Grove Dr., Los Angeles) llevarán a cabo la Lunar New Year Celebration, en la que habrá actividades que incluyen las danzas del dragón y el león chinos, bailes típicos de Corea, adopción de mascotas, demostraciones de artes marciales y de comida y actividades manuales con el tema del Año del perro. De 12 a 5 pm. Gratis. Informes thegrovela.com.

Museos gratis

Decenas de museos alrededor de Los Angeles, que presentan arte, herencia cultural, historia natural y ciencia, abrirán sus puertas sin costo para los visitantes. Las entradas no incluyen exhibiciones especiales ni las tarifas de estacionamientos. Entre los sitios que participan están el Craft & Folk Art Museum, Descanso Gardens, Forest Lawn Museum, Fowler Museum at UCLA, Grammy Museum, Hammer Museum, Japanese American National Museum, Kidspace Children’s Museum, La Brea Tar Pits and Museum, LACMA y Los Angeles Museum of the Holocaust. Para ver la lista completa ir a socalmuseums.org.

Fiesta en San Pedro

El Cabrillo Marine Aquarium (3720 Stephen M. White Dr., San Pedro) celebra la llega de las ballenas grises a costas del Pacífico, y lo celebrará con un festival familiar en el que habrá juegos, creación de manualidades, shows de títeres, demostraciones de organizaciones que cuidan al medio ambiente, conferencias de expertos, concursos, música y más. La entrada es gratis y la organiza el Puerto de Los Angeles. De 10 am a 3 pm. Informes cabrillomarineaquarium.org. (310) 548-7562.