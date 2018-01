BuenosDíasLA: la música del Este de Los Ángeles

¡Hazte ciudadano! Grupos proinmigrantes lanzan programa para ayudar a residentes permanentes a naturalizarse antes de la elección de noviembre Un poco insegura pero interesada, María Calzada caminó hacia una mesa en la Placita Olvera que ofrecía información acerca de cómo obtener la ciudadanía. “Soy residente legal desde el 86, pero por el tiempo y el trabajo no he podido hacerme ciudadana”, dijo Calzada, quien iba acompañada de su hija, Alondra Cid. Foto Aurelia Ventura

