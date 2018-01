La carta de un niño a su maestra por enseñarle “mentiras” que se ha hecho viral

King Johnson tiene 8 años y cree que muchas cosas que le ha dicho su profesora sobre la historia de EEUU no son ciertas, y se lo hizo saber en una carta que le está dando la vuelta a Internet

Un niño de 8 años llamado King Johnson se ha convertido en todo un fenómeno en las redes sociales, luego de que su madre compartiera en varias plataformas una carta que el pequeño escribió a su maestra de primaria de una escuela de Chicago, en donde le reclama el por qué le enseña “mentiras” en la historia de Estados Unidos.

En la carta, King asegura que tuvo un mal día en el salón de clases, ya que su maestra les dijo que Cristóbal Colón descubrió América, cosa que él, asegura, es más que falso.

“Cristóbal Colón no descubrió América como le enseñaron, sino que fueron los indios americanos. Me gusta el Día de la Raza (Columbus Day) pero prefiero que no me enseñe mentiras. Mi madre me ha dicho que el único Cristóbal que nosotros reconocemos es Wallace (el rapero Christopher Wallace, mejor conocido como ‘The Notorious B.I.G.’) “, escribió King.

Para rematar su escrito, el pequeño alumno se cuestiona lo siguiente: “¿Cómo personas blancas pueden enseñar historia a la gente negra?”.

La maestra respondió la misiva, asegurando que se sentía “decepcionada” por el alumno, aunque para muchos, se ha convertido en un verdadero héroe, a tal grado que muchos esperan que dentro de unos años, King se convierta en presidente de EEUU.