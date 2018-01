Pepe Aguilar: Trump no está apto para ser presidente

El cantante dijo que los artistas tienen el deber de denunciar lo que el gobierno no está haciendo bien

Pepe Aguilar cree que los artistas, desde su trinchera, tienen la obligación de denunciar lo que el gobierno no está haciendo bien, aunque se trate del mismo mandatario del país más poderoso del mundo.

“Ahora, con los medios que tenemos, si tienes conciencia, es tu obligación utlilizar esos medios para decir tu perspectiva a las millones de personas que te siguen”, dijo el cantante que nació en Estados Unidos pero se crió en México. “Si ves cosas muy claras y no las dices, yo creo que estás haciéndote cómplice por defender tu carrera o defender tu pequeño espacio, y no actuar como ciudadano”.

El tema de la migración y de las medidas que el actual gobierno ha tomado para combatirla –legal o ilegal–, es algo de lo que Pepe habla con frecuencia en los medios y a través de sus redes sociales.

Así, sin tapujos, dice “tenemos un problema ahorita, que es un loco en la presidencia”, y que no es posible que esté manejando la política exterior como lo está haciendo. “Definitivamente, y no importa si somos republicanos o demócratas […] este tipo no debe de estar donde está, he’s not fit to be a president, ni siquiera de la colonia”, recalcó.

Estas opiniones las dio el cantante en el marco de la conferencia de prensa que ofreció junto con sus hijos, Leonardo y Ángela, y el intérprete Christian Nodal, para anunciar la gira ‘Jaripeo sin fronteras’, que inicia el sábado en el Staples Center y que continúa por casi una veintena de plazas en Estados Unidos.

Con este espectáculo, Pepe retoma la tradición de shows ecuestres que popularizaron charros cantantes en México, entre ellos su fallecido padre, Antonio Aguilar. Solo que ahora se agregaron otros elementos que el intérprete describe como dignos de un circo.

Como parte del jaripeo están Ángela y Leonardo, los hijos menores de Pepe, quienes desde hace ya varios años también se dedican a la cantada. Y como invitado se agregó a Nodal, un joven talento que causó sensación primero en las redes sociales y que ahora actúa en eventos masivos.

A la pregunta de si sus hijos están felices de ser cantantes, Pepe dijo que es algo que él mismo se cuestiona, que porque no quiere sentir que los obliga o que lo hacen solo para darle gusto.

“No quiero forzarlos a nada, y trato, dentro de lo que se puede, de hacer pequeñas evaluaciones para ver si realmente están a gusto y para ver si lo están haciendo por convicción, si están felices”, dijo el intérprete.

Esto a pesar de que hay gente que le dice que le está quitando a sus hijos la oportunidad de ser niños “normales”.

“Pero a ellos les gusta. Tengo otros dos [hijos] que no les gusta”, dijo refiriéndose a José Emiliano, de 25 años –el mismo que trató de introducir indocumentados a Estados Unidos– y Aneliz, de 19, que estudia derecho.

Él mismo considera que no tuvo una infancia “normal”, que vivió gran parte de su vida en hoteles y que nunca pudo ir a una escuela, sino que todo el tiempo tuvo maestros particulares.

Lo difícil será, aceptó, cuando la familia tenga que separarse para que cada uno siga su camino como artista. Y la que más le preocupa es Ángela, su tesoro de 14 años.

“[Pero] no puedo hacer nada; ellos van a hacer su vida, y Ángela también [que] es muy coqueta, muy guapa, y pos también por ahí ya anda todo el mosquero con ella. Y apenas tiene 14 años; imagínate cuando tenga 18. Mejor me la tomo con calma”, dijo refiriéndose a los montones de pretendientes que tiene la niña.

Y lo peor de todo, dijo, es que la muchachita no le tiene miedo, a pesar de los casi dos metros de estatura de Pepe.

“No hay chaparra que no sea igualada, y mi esposa está así y así es”, dijo sobre Aneliz Aguilar, con quien lleva 20 años casado. “Mira, mientras más altotes más rápido caen los güeyes. Así yo caigo con ella todo el tiempo, pero sí es medio igualadona. Déjame decirte que es más más de lo normal; no sé a qué se atiene, no me tiene miedo, al revés”.

En este sentido, Pepe no tuvo reparos en aceptar que es un mandilón, término que se usa en México para los hombres que están sometidos a sus esposas.

“En los últimos dos, tres años me he sublevado y he recobrado el terreno que tenía perdido, pero antes de eso –llevamos 20 años casados–, 17 años fui su víctima 100 por ciento; ahorita ya no”, bromeó.

En detalle

Qué: Concierto Jaripeo sin fronteras

Cuándo: sábado, 8 pm

Dónde: Staples Center, 1111 S Figueroa St., Los Angeles

Cómo: boletos $60 a $180; informes (213) 457-1647 y staplescenter.com