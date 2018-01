Última llamada para inscribirse a Covered California

Los californianos tienen hasta el 31 de enero para escoger el plan de salud que vaya acorde a sus necesidades

Candelaria Cárdenas, de 59 años, tiene un plan de salud a través de Covered California desde que su esposo perdió su trabajo en el 2014. Cada año durante el período de inscripción abierta, busca ayuda con un agente certificado para comparar entre las redes de doctores y las diferentes compañías de salud.

“Cuando teníamos aseguranza [seguro médico] a través del trabajo de mi esposo pagábamos más por todo. Más mensualmente, como $400, y más cada vez que iba al doctor”, recordó Candelaria, quien durante el 2018 pagará $50 mensuales por la cobertura de ella y de Manuel, su esposo de 64 años de edad.

Candelaria padece de diabetes, presión alta y cada cierto tiempo necesita una cirugía para remover cálculos en los riñones.

“Si me pregunta, ¿qué haría sin Covered California? Pues no tengo respuesta. No me imagino cómo haríamos para pagar por la insulina que necesito que cuesta entre $120 a $150 al mes y lo caro que ir al especialista”. Ella actualmente paga $3 por este medicamento y $5 de copago cuando visita a su doctor cada dos o tres meses.

El período de inscripción abierta de Covered California, que inició el pasado 1 de noviembre y termina el 31 de enero, es la única temporada en que las personas pueden hacer cambios a sus pólizas e inscribirse a uno de los planes de renombre que cumplen con los estándares de calidad de esta agencia estatal.

Sólo a través de Covered California, las personas con ingresos medios pueden obtener ayuda financiera para pagar la cuota mensual. En promedio, nueve de cada 10 personas reciben asistencia económica.

La agente certificada de Covered California, Renata Trigueros es quien ayudó a Candelaria y a Manuel a escoger su plan de cobertura para el 2018. Ella es una de las más de 1,400 agentes certificados en todo el estado que están disponibles para atender a las personas que como esta pareja necesita ayuda personalizada. Este servicio es completamente gratis para el consumidor.

“Estamos en la recta final. Faltan pocos días para que termine el período de inscripción abierta. Hoy es cuando deben inscribirse. Le pedimos a las personas que no dejen el trámite para última hora”, dijo Trigueros.

En total hay 11 compañías de salud que ofrecen diferentes niveles de cobertura aprobados por Covered California. Los planes disponibles varían dependiendo del área geográfica.

Para inscribirse visite la página web www.coveredca.com o llame al 1-800-300-0213. Para encontrar un agente certificado cerca de su hogar o de su trabajo acuda a la página web bajo la sección de ayuda en su área. Para eventos de inscripción acuda a https://events.coveredca.com/

Seis pasos para obtener cobertura de salud

1. Busca y compara entre los planes disponibles. Visita http://www.coveredca.com.

2. Llena la solicitud

3. ¿Necesita ayuda? Busca a un agente certificado o un evento de inscripción visitando www.coveredca.com

4. Revisa tus opciones

5. Paga tu factura

6. Estás asegurado