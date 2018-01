‘Very Eric Carle’ llega a devorarse el Discovery Cube Los Angeles

La exhibición interactiva está inspirada en la serie "Very" del autor estadounidense

La oruga más famosa del mundo es quizá la de “The Very Hungry Caterpillar”, que vio la luz por primera vez en 1969.

Se trata de un libro para niños escrito, ilustrado y diseñado por Eric Carle, y en él, la protagonista es este insecto que es capaz de devorar una ración inmensa de frutas, verduras, pasteles, carnes y cuanta hoja de plantas se le pone enfrente para luego meterse en su capullo y convertirse en una impresionante mariposa.

El tema de este libro, así como otros de la serie de este autor –como “The Very Quiet Cricket”, “The Very Lonely Firefly” y “The Very Busy Spider”–, inspiró “Very Eric Carle”, una exhibición interactiva que abre sus puertas el sábado en el Discovery Cube de Los Angeles.

La muestra está diseñada de tal forma que los visitantes pueden “meterse” en las páginas de los libros, ya considerados clásicos, de Carle, quien tiene 88 años y reside entre Florida y Carolina del Norte.

“La exhibición no solo aborda el concepto de ciencia, sino que enseña a interactuar con otros y además incentiva el crecimiento personal y emocional de los niños más pequeños”, dijo Ashley Ukleja, gerente de educación del Discovery Cube. “Y es que las ilustraciones de los libros de Carle “son muy sencillas y al mismo tiempo poderosas, y por eso son tan atractivas para las audiencias de niños pequeños”.

La exhibición muestra a los asistentes cinco insectos –que en los libros de Carle están hechos con una técnica de collage que consiste en pintar papel a mano y formar las figuras–, que durante su viajes hacen descubrimientos.

Entre las actividades que encontrarán los visitantes están el convertirse en una oruga muy glotona al seguir el camino de este insecto. También tejer una telaraña con la “Very Busy Spider”, encontrar la luz con la “Very Lonely Firefly”, componer una sinfonía de noche con el “Very Quiet Cricket o crear una obra de arte usando los mismos materiales y técnica que usa Eric Carle.

También está disponible una galería de impresiones de la serie de libros “Very” de Carle.

“Las ilustraciones [de Carle] son muy sencillas y al mismo tiempo muy poderosas, por eso son tan atractivas para los niños más pequeños”, dijo Ukleja. “Y tienen materias con las que ellos están familiarizados, orugas, mariposas y otro tipo de insectos; y además enseña lo que hacen a diario”.

En detalle

Qué: ‘Very Eric Carle’

Cuándo: del sábado al 13 de mayo; todos los días de 10 am a 5 pm

Dónde: Discovery Cube, 11800 Foothill Blvd., Sylmar

Cómo: boletos en línea $12.95; en la puerta $14.95 a $17.95; informes (818) 686-2823 y la.discoverycube.org