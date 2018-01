‘Defendí a otra joven que nunca había visto en mi vida’

Joven latina arrestada en el Metro defiende su acción

Selena Lechuga, la pasajera que fue parte de un altercado con la policía de Los Ángeles (LAPD) mientras viajaba en un tren de Metro esta semana, dijo ayer no arrepentirse de enfrentar al agente e hizo un pedido para que se le remuevan todos los cargos en su contra.

“Estoy orgullosa de lo que hice”, dijo la joven durante una conferencia de prensa este viernes y tachó la conducta de los agentes como “racista y sexista”.

La joven, de de 22 años de edad, señaló que viajaba en la Línea Roja de Metro el último lunes cuando vio que un agente del LAPD estaba sacando del tren a jalones a una pasajera más joven en la estación Westlake/MacArthur Park.

Lechuga y otra persona, que estaba grabando el altercado, se bajaron del tren junto a la joven mientras le pedían al agente que no la maltratara.

Una vez que llegaron más agentes esposaron a Lechuga también y el video muestra cómo aparentemente escupe contra uno de los agentes.

“Defendí a otra joven que nunca había conocido en mi vida”, recalcó Lechuga sin confirmar o negar el haber escupido a la autoridad.

Lechuga aseguró que fue llevada a la estación de policía donde estuvo por un periodo de 24 horas en condiciones infrahumanas. “No tuve comunicación, no me dieron agua, no me dieron comida, yo quería hablar con alguien y no me dejaron”, recalcó la joven. “Fue hasta que el centro Fight for the Souls of the Cities me encontró y llamaron a mi familia”.

Su abogada Nana Gyamfi dijo que no están comentando sobre si escupió o no ya que hay una investigación en curso. Sin embargo, recalcó que es importante conocer la verdad.

“En ese momento no había una investigación, lo que había era un arresto y lo querían hacer en la oscuridad sin que nadie viera”, resaltó Gyamfi.

Por su parte, activistas y partidarios de Lechuga dijeron que las prioridades de Metro están muy mal.

“Si Metro se preocupa por la reducción de pasajeros ¿Por qué subió la tarifa del pase mensual de 42 dólares a 100? ¿Por qué tienen en a [los pasajeros] esperando una hora por el autobús y ahora se quieren hacer el ‘Maestro limpio’ preocupándose de que alguien puso los pies en el asiento?”, cuestionó Eric M. Mann, director del Centro de Estrategia Laboral y Comunitaria. “Eso es racismo”.

Lechuga dijo que no conoce a la joven que defendió ni la ha vuelto a ver. Sin embargo, ella acepta que luchará hasta el final para impedir que los ataques racistas en contra de las minorías continúen.

“Pasa todos los días, nos están afectando. Lo que hice fue una reacción de frustración”, dijo Lechuga. “No vamos a cambiar el mundo pero podemos cambiar algo. Estoy orgullosa de la acción que yo tomé”.

Lechuga fue dejada en libertad bajo una fianza de 20,000 dólares y enfrenta cargos de agresión contra un agente de la policía.