VÍDEO: Sara Ontaneda es la voz de la poesía hecha canción

La cantante ha decido hacer música fiel a sus sentimientos...

Sara Ontaneda es una cantante con orígenes ecuatorianos que actualmente reside en Nueva York. En el mundo de la música se ha dado a conocer desde el año 2014, cuando lanzó su canción “Pero Hoy“. Sin embargo fue con la canción “Marte y Júpiter” de 2015 que empezó a abrirse paso en esta industria.

Esta artista latina compone y canta en géneros no muy populares como el Indie, Folk y R&B; siendo su voz uno de los mayores atractivos que posee, la que sumada a su lírica poética, le permite a sus admiradores viajar a través de su canto entre el arte de la ópera y la poesía.

En cuanto a las dificultades de géneros no tan populares, asegura que no está dispuesta a cambiar sus instintos musicales solo para ganar popularidad, a pesar de que los tres anteriores no tienen el alcance mundial que otros como el Pop, el reguetón o incluso que la música electrónica poseen, sobre todo en un idioma como el español. “Estoy haciendo lo que me gusta, aunque sea a través de un camino más difícil“, dijo la cantante.

En entrevista con La Opinión, la compositora habló sobre los esfuerzos que conllevan lanzar su primer disco, el cual tiene por nombre “Entre espacios y colores”, el cual cuenta con nueve temas, algunos en inglés y otros en español.

De este trabajo Sara destaca la canción “Aprovechar” en la que habla de paz. “Vivimos en una época en la que da miedo. Entras a las redes sociales y ves ataques a las minorías…“. La artista recalca la poca tolerancia social que se vive actualmente, no solo en países como Estados Unidos, sino en el resto del mundo.

Sara se estará presentando próximamente el 2 de febrero en Nueva York, en The West and Lounge, para mayor información pueden visitar su página de Facebook: Sara Ontaneda Loor.