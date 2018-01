Carnaval de Amor en Skid Row

Más de 5,000 personas recibieron ayuda legal y médica; además de capacitación laboral y donaciones de ropa y comida

Después de haber recibido algunos regalos como ropa y artículos de higiene en un festival del centro de Los Ángeles, Mercedes Moreno llegó hoy a una mesa de servicios para actualizar su currículo vitae de forma gratuita.

“Quiero participar en algún entrenamiento o hacer algo de servicio voluntario”, dijo Moreno quien ya esta retirada y espera ocupar su tiempo libre de la mejor manera.

“Yo encontré este evento en Facebook y me vine solita desde el Valle de San Fernando”, añadió la mujer, quien agradeció toda la ayuda que recibió durante el “Carnaval de Amor de Skid Row”.

Frank Largaespada, quien caminaba por el área de cuidados de la salud en el festival, dijo que este es el segundo año que participa y estaba impresionado con toda la ayuda gratuita que ofrecen a la comunidad.

“Todo es perfecto. Yo me hice un masaje, me lavaron los pies y me sentí como todo un rey”, dijo este participante, quien también llevaba su bolsa llena de artículos personales y de higiene.

El carnaval de amor de Skid Row celebró su cuarto año consecutivo de existencia donde el objetivo principal fue demostrar que “ricos y pobres son iguales”.

Más de 5,000 personas llegaron a recibir servicios como atención médica, capacitación laboral, creación de currículums, donaciones de ropa, servicios legales, comidas y entretenimiento.

Michele Crossan, representante con el secretario del registro civil del condado de Los Ángeles, dijo que estaban registrando a personas para votar y entregando actas de nacimiento de forma gratuita.

“Los interesados solo llenan una forma y se la damos a un abogado o trabajador social que la firme [en ese instante] y ellos la llevan al registro para que les den su acta de nacimiento”, aseguró Crossan.

“Quienes se registran para votar y no tienen dirección nos aseguramos que pongan la intersección donde usualmente se están quedando para que les asignemos la casilla de voto más cercana”, añadió.

El equipo detrás de este evento es el actor y activista Justin Baldoni, mejor conocido como Rafael en la serie Jane the Virgin, y la fundación Wayfarer quienes ven una oportunidad de involucrar a los residentes de Los Ángeles como voluntarios y partidarios para ayudar a los más necesitados.

“Queremos recordarles [a los indigentes] que son amados, son vistos y los escuchamos y mientras tratamos de cambiar pólizas para removerlos de las calles mediante legislaciones también queremos demostrarles que existen y los queremos”, dijo Baldoni. “Todas las historias son similares, tienen sueños y obstáculos. Y cuando hablo con ellos me doy cuenta que todos somos iguales”.

El alcalde Eric Garcetti agradeció a los más de 2,000 voluntarios presentes y recalcó que todos los residentes merecen una vida mejor.

“Aquí hay servicios de todo—yoga, salud, servicios para perros, comida—y vemos que todas las personas de la ciudad pueden dar un poco de servicio [voluntario]”, dijo el alcalde.

El carnaval tiene como objetivo crear un impacto duradero en las vidas de las personas afectadas por la falta de vivienda con la prestación de servicios y que aquellos que se sienten deshumanizados reciban el amor y apoyo de desconocidos. Los organizadores esperan crear conciencia nacional para poder replicar este evento en otras ciudades de Estados Unidos.

para los interesados en participar como voluntarios visiten: https://www.skidrowcarnivaloflove.org