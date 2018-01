De motel a hogar para desamparados

Organización compra la propiedad ubicada en Hollywood para luchar contra la crisis de vivienda

José Carmona recuerda cómo hace 10 años su vida cambió por completo luego que se ledetectara con sida y cáncer. Cuenta que su desdicha lo llevo a vivir en la calle.

“Yo trabajaba en Denver [Colorado] como supervisor de un casino, tenía mi casa y mis camionetas pero me quede en la calle. Perdí todo”, narró esta semana mientras esperaba el anuncio de la compra del Sunset 8 Motel en Hollywood —una instalación que será convertida en una vivienda de transición para desamparados.

Carmona vive ahora con conocidos; sin embargo permaneció en las calles por casi nueve meses y teme que la situación se vuelva a repetir.

“Estoy buscando dónde quedarme porque no quiero terminar en un refugio de los del centro [de Los Ángeles]”, dijo este hombre, quien aseveró que además de sus enfermedades diagnosticadas padece depresión.

“Todos me dieron la espalda. Cuando uno se enferma, ni amigos ni familia ni nada… La gente critica mucho cuando saben que tienes sida”, recalcó Carmona. “Si me toca un cuarto aquí me va a dar mucho gusto; i no también me alegro por los que les toque”.

Un grupo de defensores afiliados a la Fundación Healthy Housing parte de la Fundación de Salud de Sida (AHF) anunciaron esta semana que el Sunset 8 Motel fue adquirido por $4.6 millones.

Las 27 unidades serán utilizadas como vivienda de transición para personas y familias de bajos ingresos —con prioridad a personas con enfermedades crónicas.

“Esto es en respuesta a la crítica situación de las personas sin hogar en Los Ángeles de la cual el gobierno no esta haciendo nada”, dijeron los defensores.

“Los Angeles es la capital de desamparados en América y es parte de las 10 ciudades con más desamparados en el mundo”, dijo Michael Weinstein, presidente de AHF, quien criticó los esfuerzos de la ciudad a esta población necesitada.

“Desde que se aprobó la Medida HHH no se ha creado ninguna unidad… El dinero se está desperdiciando”, dijo Weinstein.

Dicha norma, aprobada con 76% por los votantes en noviembre de 2016, autoriza $1,200 millones en dinero de bonos para pagar viviendas para personas sin hogar.

Las autoridades dijeron que sería para la construcción de 10,000 viviendas asequibles en un plazo de 10 años.

“Tenemos la población más grande de indigentes y la más grande de personas sin un techo y nos la pasamos haciendo un espectáculo al mover 1,000 desamparados del condado de Orange”, dijo refiriéndose al reciente movimiento para desalojar los campamentos cerca del estadio de los Angels sin ofrecer opciones concretas.

No es la primera vez

La adquisición y transformación de Sunset 8 Motel a viviendas de transición es la segunda iniciativa, luego de que AHF comprara en octubre de 2017 el Hotel Madison, un alojamiento en Skid Row, en el centro de Los Ángeles, que cuenta con 220 habitaciones individuales.

La fundación Healthy Housing de AHF se encuentra ahora en proceso de renovar y actualizar la propiedad, que —aseguran— también dará prioridad a las unidades de vivienda para personas con enfermedades crónicas.

Ningún inquilino de Madison ha sido o será desplazado o expulsado en ese proceso de transición y renovación, dijeron los representantes.

Damien Goodmon, de la organización Housing is a Human Right, dijo que fuera del gobierno se está haciendo un trabajo monumental para atacar el problema de la falta de vivienda.

“Si ésta en verdad es una crisis [de desamparados] el alcalde y el ayuntamiento deben tratarla como tal”, dijo Goodmon.

Aseguró que las unidades del Sunset 8 Motel podrán comenzar a ser ocupadas en un promedio de dos semanas.

Para más información visite: www.aidshealth.org