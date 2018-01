Maestro y concejal de Pico Rivera en problemas por despotricar contra el Ejército

Gregory Salcido enfrenta fuertes críticas luego que sus comentarios fueron grabados

Un profesor de gobierno y miembro del Concejo Municipal de Pico Rivera enfrenta fuertes condenamientos por una grabación captada en su aula en la que criticó la inteligencia de los que sirven en el Ejército.

En el discurso de cinco minutos grabado por un estudiante, se escucha a Gregory Salcido lanzar improperios acerca de los que sirven en el Ejército y su inteligencia.

“Tu maldito estúpido tío Louie o lo que sea. Son tontos. No son banqueros de alto nivel. No son personas académicas. No son personas intelectuales. Son los más bajos de nuestra sociedad”.

Salcido da clases de Gobierno de Estados Unidos en la secundaria El Rancho y es miembro del Concejo Municipal de Pico-Rivera, así como un exalcalde.

El fue electo al Concejo Municipal de Pico Rivera en 1999 y sirvió como alcalde en 2002, 2010 y 2015.

Lo que generó las palabras de Salcido fue ver que un estudiante llevaba una camisa de los Marines.

El estudiante que grabó las palabras de Salcido hace una semana también usaba ropa de los Marines. El muchacho dijo a ABc7 que se sintió aterrorizado por las palabras de su maestro.

“Y le dije que era una tradición familiar”, contó el estudiante a la televisora. “Mi padre lo ha hecho, mis dos tíos lo han hecho. Y yo sólo quería continuar esa tradición porque también era algo que quería hacer desde niño. Y él dijo que si era una tradición familiar golpaer a las mujeres, ¿si continuaría hacíéndolo también?”

El Distrito Escolar Unificado El Rancho confirmó el sábado que la voz que aparece en la grabación es el de Salcido y que el hecho sucedió en uno de sus salones, por lo que han lanzado una investigación.

En un comunicado publicado en su cuenta personal de Facebook, Salcido escribió “No creo que sea prudente hacer comentarios concretos, pero quiero que mis amigos, familiares y estudiantes sepan que estamos bien y que respetamos los derechos de la libre expresión para todos los individuos”.

En un comunicado emitido el sábado, el alcalde de Pico Rivera, Gustavo Camacho, indica que “el Concilio Municpal y los residentes de Pico Rivera reconocen y respetan las contribuciones de sus miembros del Ejército y agradecemos su servicio”.

Esta no es la primera vez que Salcido, de 49 años, se mete en problemas en la escuela. El maestro fue puesto en licencia administrativa en 2012 después que supuestamente golpeó a un estudiante.

En julio de 2010 un padre se quejó de Salcido por aparentemente amenazar a su hija, hacer comentarios inapropiados en su clase de verano sobre raza e insultar a otros estudiantes y padres, algo que Salcido negó. Fue suspendido hasta el comienzó del siguiente año escolar.