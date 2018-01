BuenosDíasLA: de Huntington Park a los Premios Grammy

We had a super blast at the Grammys!! Didn't win it this time, but man! I'm sure winning with this badass cape!! La pasamos increíble en los Grammys!! No la ganamos en esta ocasión pero yo estoy ganando con esta chingoneria de capa!!😉❤️🎶⚡️🙏🏾 Gracias @diegomedelfashion y @pinkhorsesla por hacer realidad estos sueños fashionistas!😘 #Grammys #2018 #LaSantaCecilia #Capa #chiapas #cape #lamarisoul #lapinchevanidad

A post shared by La Santa Cecilia (@lasantacecilia) on Jan 28, 2018 at 9:20pm PST