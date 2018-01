Estos son los planes en la carrera y vida personal de Lucero para el 2018

Mira qué dijo la famosa cantante

Este 2018, no habrá boda ni telenovelas para Lucero, ella sólo se enfocará en la música.

Tras el éxito de su primer disco, ‘Enamorada con Banda’, la intérprete prepara su segundo material, ‘Más Enamorada con Banda’, que lanzará en mayo.

Éste le ha hecho negarse a propuestas actorales en México y desviar su atención de un compromiso más formal con su novio, Michel Kuri.

“He recibido un par de propuestas que no se adaptan a lo que a mí me gustaría hacer, sobre todo por tiempos. No me quiero meter a grabar a un foro y descuidar mi carrera musical si no es por un papel que se adapte mucho a que la protagonista pueda ser yo.

“También hubo una propuesta de hacer la historia de mi vida, pero yo creo que es un poco pronto para hacerla, porque aún no hay final. Además, creo que mi vida ya es muy conocida“, afirmó Lucero en entrevista con Agencia Reforma.

“Y, por el momento, tampoco habrá boda con Michel, estamos bien así, ahorita sólo estoy concentrada en la música“, agregó.

Además de banda, Lucero no le teme a la versatilidad, tanto que, a la par del estreno de su disco, lanzará un álbum pop en Brasil.

“En septiembre del año pasado hice un concierto en Brasil, grabé un disco con DVD en vivo. Ese saldrá por abril o mayo allá en ese país, eso me tiene muy orgullosa como cantante”, dijo.

Ante los rumores de una colaboración con Julión Álvarez, la intérprete de “Cuéntame” descartó que ésta se incluya en su nueva placa,

Sin embargo, espera que pronto se haga algo con el chiapaneco, así como con su colega, Horacio Palencia.

“En este disco no tengo un dueto con él (Álvarez) aún quiero seguir consolidándome como solista, tal vez en un futuro. Y de Horacio, probablemente en alguna plaza podría hacer un dueto y de ahí llevar una canción a un disco“, expresó.

Lucero se presentará el 6 de julio en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

POR: Froylan Escobar