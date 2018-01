Iris Chacón está de luto: Murió su tío

La vedette despidió en Twitter al licenciado Ángel Tapia Flores

Con un emotivo mensaje en su cuenta de Twitter, Iris Chacón se despidió de su tío, el licenciado Ángel Flores Tapia, una de las figuras más importantes en la vida de la vedette.

“Tío Wiche Gracias por tus cuidados y Amor desde el momento en que me sacaste del hospital. Hoy escribimos una nueva página en nuestras vidas, ya no estarás más entre nosotros pero tus enseñanzas vivirán eternamente. Padre, siempre te recordaré, Lic.Angel Tapia Flores DEP”, escribió esta tarde la artista.

En marzo del 2015, cuando Iris fue exaltada al Salón de la Fama de la Música en Carolina, su tío estuvo presente, momento que ella aprovechó para agradecerle lo que había sido él en su vida.

“Desde que el me sacó del hospital cuando nací ha sido mi padre, él me enseño los valores, me enseñó a ser la mujer que no se deja humillar por nadie y a afrontar todas las cosas que tuve que pasar en la vida y aquí estoy… Les digo a las chicas que igual que yo tienen sueños que no se enfoquen solo en la imagen de Iris Chacón porque esto es una caracterización que yo represento con mucho orgullo y cariño. Pero sí que se asomen a la vida de superación que yo he tenido, de lucha, que es muy diferente a la vida de artista que he tenido con el vestuario, las pelucas y todas esas cosas que utilizo para los shows.

He sido una chica que desde bebé ha luchado contra viento y marea para estar donde estoy. Nunca conocí a mi padre hasta los 24 años gracias a esta carrera, porque me vio por televisión un día y dijo ‘cómo Chacón, esa tiene que ser mi hija’ aquella niña que él un día abandonó a su suerte, así lo conocí porque nunca lo había visto ni en fotos”, compartió “La vedette de América”.