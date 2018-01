Mujer involucrada en altercado en el Metro con el LAPD da su versión de los hechos

Bethany Nava presenta reclamo legal contra el LAPD, precursor a una demanda

Una mujer de 18 años que fue captada en un video de teléfono celular cuando era arrastrada fuera de un tren subterráneo del Metro por la policía por presuntamente negarse a quitar su pie de un asiento, dijo este lunes que no hizo nada malo y que fue el sargento quien se ensañó con ella.

“Soy una chica joven”, dijo Bethany Nava en una conferencia de prensa con su abogado, Michael Carrillo. “… Siempre he visto a la policía como mis protectores, como alguien que podría mantenerme a salvo. Ahora puedo decir que estoy profundamente atemorizada de él. Tengo miedo de entrar en el Metro porque yo podría verlo y yo no sé lo que me va a hacer si me ve de nuevo”.

Carrillo presentó un reclamo legal en nombre de Nava contra la ciudad el pasado viernes, buscando daños no especificados. El reclamo es el precursor de una demanda.

Nava fue sacada de un tren de la Línea Roja del Metro el 22 de enero en la Estación Westlake/MacArthur Park, supuestamente porque se negó a quitar su pie de un asiento.

La policía eventualmente sacó a la mujer gritando del tren, incluso cuando aferró su brazo alrededor de un poste y gritó que sus pertenencias estaban todavía en el Metro.

El enfrentamiento fue captado en video en un teléfono celular que fue difundido ampliamente. En el caos de la situación, otra mujer, Selena Lechuga fue arrestada por supuestamente escupir al sargento de la Policía de Los Ángeles (LAPD) involucrado en el arresto de Nava, identificado en el reclamo legal como el Sgto. Hutchings.

El incidente

Nava dijo en la conferencia que tenía su pie en su propio asiento cuando el sargento se acercó a ella y le pidió que pusiera el pie hacia abajo, y ella cumplió con esto.

Agregó que cuando el sargento se alejó, ‘ ‘ puse mi pie en mi muslo derecho”.

“Y supongo que parecía que todavía estaba en el asiento”, dijo, lo que motivó al sargento a regresar.

“Me dijo ‘vas a poner el pie abajo o voy a arrestarte”, describió Nava, añadiendo que ella puso su pie en el suelo de nuevo.

“Me le puse enfrente y le pregunté: ‘¿por qué me arrestas? ¿Qué ley estoy rompiendo? Y él dice que no es necesario que haya una ley, me estás desobedeciendo a mí”.

“Sólo quería entender por qué quería sacarme del tren”, agregó. “En lugar de explicar, me agarró por mi codo derecho y empezó a sacarme del tren. Le dije, ‘no puedes tocarme así’’. Y él dijo: ‘puedo tocarte todo lo que quiero’’. Entonces él comenzó a tirar de mí realmente duro fuera del tren mientras me decía (un improperio), pero no me dio la oportunidad de porque todavía estaba en mi asiento.

“Reaccioné como lo hice por miedo y confusión”, señaló. “Nunca he tenido problemas con la ley. No

me resistí cuando me pusieron las esposas. No tenía sentido luchar. Cuando me pusieron las esposas con bastante fuerza tuve un ataque de pánico por la situación en la que estaba. No peleé después de eso. Nada como esto me ha sucedido nunca antes.

El LAPD no respondió a un pedido de comentarios sobre el reclamo legal.

La Policía aún investiga el hecho.

Phil Washington, CEO de Metro, emitió una declaración la semana pasada diciendo que estaba “decepcionado” por lo que vio en el video.

Los policías “encuentran cientos de cuestiones de conducta cada día, y algunos de ellos se enfrentan a situaciones muy difíciles”, dijo. “Pero espero que trabajemos para desescalar situaciones tanto como sea posible. La investigación está en curso para reunir todos los datos, y hasta que tengamos la historia completa, no debemos apresurarnos a juzgar.

Desde el año pasado, el LAPD asumió la seguridad en el sistema de Metro.

Charlie Beck, el jefe del LAPD, la semana pasada también pidió a la gente apresurarse a hacer juzgamientos basados en el video.

“Obviamente hay cosas de preocupación en el video, pero les diré esto, el sargento involucrado en esto es un veterano de más de 20 años con casi ninguna historia de uso de la fuerza. Y le debemos una investigación imparcial.

“También les diré que durante este incidente fue escupido no por esa joven, pero por otra”, dijo. “Cooperemos todos. Si el oficial te pide que hagas algo, por favor hazlo. Y a mis oficiales también, vamos a ser razonable acerca de la fuerza que usan”.

Por su parte, la Liga Protectora de Policías de Los Ángeles (LAPPL), el sindicato que respalda a los agentes del LAPD, dijo en un comunicado que “está claro que la sospechosa involucrada necesita tomar una clase de modales y cómo responder apropiadamente a un pedido razonable por parte de un agente policial. Actuar de manera violenta cuando se le pide algo simple como quitar el pie del asiento muestra una falta total de cortesía para las normas básicas de la sociedad”.