Ponte en regla con el “Tío Sam” antes de solicitar tu ciudadanía

Trabajador de Metro cuenta el contratiempo que tuvo durante su proceso de ciudadanía por un viejo adeudo de impuestos

Rodolfo Herrera se desmoronó cuando el agente del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) que le acababa de hacer la entrevista para su ciudadanía le dijo que había pasado el examen, que todo estaba bien pero no lo podía aprobar mientras no le demostrara que estaba al corriente con el pago de sus impuestos.

“De repente, después del examen, el oficial me preguntó que si debía impuestos. Yo le dije la verdad, que tenía un adeudo del año 2012 pero que ya había hecho un arreglo con el IRS – Servicio de Recaudación de Impuestos – y que llevaba un año pagando. ‘¿Traes el acuerdo contigo?’ me preguntó. Le dije que no”.

A Herrera, el agente de USCIS le dio un plazo de 30 días para enviarle por correo el acuerdo con el IRS que probaba que efectivamente estaba pagando sus impuestos atrasados.

Este inmigrante mexicano de 54 años que había esperado ansioso durante cinco años para solicitar la ciudadanía abandonó las oficinas de USCIS en Los Ángeles completamente preocupado.

Los siguientes dos días los dedicó a llamar por teléfono al IRS. “Lo que más me angustiaba era que no me fueran a mandar rápido la copia del acuerdo y no pudiera cumplir con el plazo de 30 días que me fijó el oficial de USCIS”.

“Lo que hice fue explicarle a la empleada del IRS lo que pasaba y lo importante que era para mi la ciudadanía. Ella prometió enviarme el acuerdo en un periodo de cinco a diez días hábiles”, expone.

La documentación se tardó dos semanas en llegar. De inmediato la envió por correo certificado al USCIS el 6 de diciembre de 2017. No sin antes, dice, encomendarse y prenderle veladoras a la Virgen de Guadalupe y San Judas Tadeo.

“En menos de un mes, el 8 de enero, recibí una carta por correo de USCIS en la que me decían que mi ceremonia de ciudadanía era el 18 de enero. “¡Casi lloró!”, exclama.

Este inmigrante originario de Mazatlán, Sinaloa en México; y quien vino a Estados Unidos cuando tenía 28 años, está súper feliz. “Con todo lo que está pasando para mi era muy importante hacerme ciudadano. Además yo me siento que pertenezco a este país. Dos de mis cuatro hijos y tres nietos nacieron en Estados Unidos; y mi hijo Miguel, de 21 años, está sirviendo en la Marina”, explica.

El supervisor de camiones de la Autoridad Metropolitana del Transporte (Metro) de Los Ángeles celebró en grande su ciudadanía. “Mi hija vino de Las Vegas y tengo varios amigos de fuera que viajaron para acompañarme en la celebración”, comparte emocionado.

Lección aprendida

Este nuevo ciudadano estadounidense dice que la moraleja tras su propia experiencia con la entrevista de ciudadanía, es siempre decir la verdad y obedecer las leyes de Estados Unidos. “Si hubiera negado que debía impuestos me hubiera metido en problemas. Y nos guste o no, hay que cumplir las leyes y pagar impuestos”, dice.

Por ello, recomienda que antes de presentar la solicitud de ciudadanía, se pongan en regla con el “Tío Sam” para que no se las vayan a negar o retrasar en el mejor de los casos.

Herrera confía que le pagó al abogado en migración Eric Price para que le ayudaran a llenar la solicitud de ciudadanía. “Mucha gente me decía que yo podía hacerlo solo. Y tal vez así hubiera sido. Pero pienso que a veces vale la pena invertir un poco en uno mismo. La ciudadanía es un trámite muy importante y yo no quería tomar riesgos si me equivocaba al llenar la solicitud. Por mi propia paz mental, le pedí a un abogado que me ayudara”, dice.

El abogado Price, un exfiscal de migración, dice que el agente encargado de hacer las entrevistas de ciudadanía no tiene acceso a la información del IRS en su pantalla, sino que escoge preguntas al azar para el solicitante. ¿Cuáles son las preguntas? depende del entrevistador, dice.

Pero aclara que no es impedimento para la ciudadanía deber impuestos. “Solo hay que demostrar que se han hecho las declaraciones tributarias en los últimos cinco años; y si se deben impuestos, demostrar que existe un arreglo de pago”, explica.

Documentos bien organizados

Y destaca que en el aviso que se envía para presentarse a la entrevista de ciudadanía, se advierte que a la cita deberán llevar consigo ciertos documentos originales como las declaraciones de impuestos de los últimos cinco años, acta de nacimiento, acta de matrimonio, acta de divorcio y copias de acusaciones criminales si existen.

“Puede que el oficial de ciudadanía ni siquiera abra el expediente ni pregunte nada, pero puede haber otro que pida alguno de estos documentos, como le pasó a Rodolfo Herrera. Nunca se sabe, por eso deben ir preparados con la documentación, y ser extremadamente ordenados con estos documentos para tenerlos listos para la entrevista de la ciudadanía por si se ofrece”, advierte el abogado Price.