Video: El último baile de Gianluca Vacchi que se ha vuelto viral en Instagram

MACHIKA! Love you little bro❤️ @jbalvin @anitta @jeon_arvani #gvlifestyle #machika #jbalvin #anitta @nicolazucchi @delfina_pietri @raffaellazardo @leoChavez1010 @ncf.v @yascolmanp @leiladepina @tasha_milk @eyeinthesky63 @uashot_filmworks

A post shared by Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) on Jan 26, 2018 at 9:01am PST