Inmigrantes le dan la espalda al presidente Trump en su primer Estado de la Unión

Inmigrantes protestan por el discurso de Trump y anuncian una marcha para este sábado en Los Ángeles

Las decenas de inmigrantes reunidos en las instalaciones de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (Chirla) de Los Ángeles no esperaban mucho del primer informe de gobierno del presidente Donald Trump pero cuando falló en reconocerlos y dijo que Estados Unidos era un país para todos donde no se excluía a nadie, se pusieron de pie y le dieron la espalda.

Sin que el informe hubiera terminado, con los rostros endurecidos, crispados empezaron a gritar con todas su fuerzas: “!Trump, escucha, estamos en la lucha! ¡Educación sí, deportación no! ¡Dream Act Now! ¿Qué queremos? ¡Dream Act! ¿Cuándo lo queremos? ¡Ahora!.

En el auditorio de Chirla, había madres indocumentadas con sus niños, jóvenes beneficiados con el Programa de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y algunos ciudadanos estadounidenses que vinieron a solidarizarse con los inmigrantes.

“El congreso y el presidente nos han fallado. El presidente no habló en su informe de nuestras contribuciones. ¿Verdad que no habló de nosotros? … de todo lo bueno que nosotros somos para esta nación. A lo mejor no tenemos el poder en el Congreso pero lo tenemos en las comunidades. Por eso vamos a ponernos a trabajar. Y estamos listos para hacer un cambio verdadero”, dijo Rosa B. una joven DACA.

Señaló que van a prepararse para las elecciones primarias de junio, para saber cómo registrar votantes y cómo hacer que voten.

“No se olvide que no solamente somos estudiantes DACA. Somos familias, y no nos van a separar. Aquí estamos para quedarnos y vamos a organizarnos para que la gente salga a votar”, gritó provocando que los asistentes corearan a gritos: Aquí estamos y no nos vamos”. ¡Qué se oiga hasta Washington!”, exclamó Rosa.

Palabras, palabras

Jorge Mario, Cabrera, portavoz de Chirla dijo que el presidente trató de mostrarse presidencial y habló de la importancia de la unidad.

“Sin embargo, las palabras se las lleva el viento. Es muy diferente hablar de unidad y actuar como el mayor destructor que hemos visto en mucho tiempo. Cuando habla de que todo mundo es bienvenido sin importar de donde venga, esto no es lo que está pasando con la comunidad inmigrante o con cualquier otra persona que no sea blanca y tenga mucho dinero”, indicó.

¿Cuál es la realidad según el presidente”, cuestionó.

“Su discurso era predecible. Hoy cree en la unidad, mañana temprano usará el Twitter como el arma más filosa que hemos visto en mucho tiempo para destruir y dividir”, precisó.

“El presidente quiere alabarse por varios logros que se han dado. El logro del que no habló es que no ha unido a este país”, remarcó.

Jóvenes DACA decepcionados

Diana, una joven de 20 años beneficiaria de DACA que llegó al país a los cuatro años, y que recién regresó de Washington, D.C. a donde fue a cabildear por el Clean Dream Act dijo que el presidente falló en mencionar las cosas que necesitan solución. “Está criminalizando a nuestros padres, y trata de dividirnos al querer terminar las visas para las familias. No esperábamos nada. Y lo que él propone no lo vamos a aceptar. Y no es justo que nuestros padres tengan que pagar un precio por nosotros porque ya han sacrificado mucho”.

Un joven DACA , Manuel J. de 20 años, estudiante de biología quien fue traído de Nicaragua al año de edad, lamentó que en el Estado de la Unión nunca haya mencionado a los inmigrantes. “Es decepcionante, desagradable. Nosotros tenemos papás y mamás que todos los días salen a trabajar, y regresan cansados. Tenemos estudiantes indocumentados que van a la escuela, al trabajo, y sacrifican tanto para no tener el reconocimiento que merecemos”, dijo.

“Nos ataca sin conocernos”

Elena, una madre de familia indocumentada criticó que el presidente no se dé la oportunidad de conocerlos y los haga sentirse inferiores y los ataque. “Un presidente tiene que unir países. Ahorita no somos Estados Unidos. Somos estados separados por el odio, un odio que separa familias inmigrantes y destruye comunidades. Esta propuesta que quiere darle a los jóvenes no es aceptable. Quiere criminalizar a los padres y poner barreras para que sigan en este país”, dijo.

Y remató: “No es justo que se quiera quedar con los jóvenes brillantes, lo mejor, sin darle reconocimiento a los padres. Queremos una solución de unión no de separación”, provocando un estallido de aplausos.

Marcha por el Dream Act

Para este sábado 3 de febrero, varias organizaciones unirán fuerzas para participar en una marcha de presión por la aprobación del proyecto de ley federal Dream Act que daría una solución permanente a más de 800,000 inmigrantes protegidos con DACA.

La marcha comenzará a las 12 p.m. en el número 900 del bulevar Westwood de Los Ángeles.