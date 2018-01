Sacerdote latino bajo investigación por supuesta conducta inapropiada con una menor

Padre pertenece a la iglesia Lady of Our Grace de Encino

Un sacerdote, que pertenece a la congregación de una iglesia del Valle de San Fernando, fue removido del ministerio bajo sospechosas de comportamiento indebido con algunas feligresas, según indicaron este lunes las autoridades.

En un comunicado, la Arquidiósesis de Los Ángeles dio a conocer que el padre Juan Cano fue puesto en licencia administrativa como resultado de reportes de “contacto indebido” con varias mujeres en la parroquia —incluyendo a una menor de edad.

“Esto es una investigación en curso de la Fiscalía de la ciudad”, dijo para el LA Weekley el agente Drake Madison, del Departamento de Policía (LAPD).

Cano, de poco más de 30 años y quien es originario de Michoacán (México)—según dicho medio— ha servido como pastor asociado en la iglesia Our Lady of Grace desde julio de 2015. Hasta el momento no ha ofrecido ninguna declaración hasta el momento.

La Arquidiócesis dio a conocer a la comunidad sobre el caso durante las misas del último fin de semana.

Cero tolerancia

“Fue sospresivo porque el padre se ve como un buen hombre y siempre nos ha tratado bien”, dijo para ABC7 Giovanni Ríos, un feligrés que acude a dicha iglesia desde hace cinco meses y que se enteró de la noticia en un misa del fin de semana.

“Pero han hecho lo correcto. Hay que ser responsable, sobre todo si están hablando de que hay un menor [involucrado(a)]”, agregó.

Por su parte, la Arquidiècesis dijo tener “una política de cero tolerancia en lo referente a acusaciones de conducta sexual indebida relacionada a niños”, señaló Adrián M. Alarcón, director de medios de la

entidad.

La iglesia Our Lady of Grace ha removido la foto e información de Cano de su portal web.

Si tienes información

Sobre el caso, llama a la detective Rose Gaeta al 1(213) 486-0580 o contacta a la oficina de Asistencia de la Arquidiócesis al número 1(213) 637-7650.